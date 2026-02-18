Markus Seiler quittera en fin d'année la tête du secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour devenir ambassadeur au Canada. L'ancien chef du Service de renseignement de la Confédération sera remplacé à partir du 1er décembre par Charles Jean-Richard-dit-Bressel.

Keystone-SDA ATS

Le Conseil fédéral a nommé mercredi Charles Jean-Richard-dit-Bressel au poste de secrétaire général du DFAE et lui a conféré le titre d'ambassadeur, précise le gouvernement dans un communiqué. Il en est actuellement le secrétaire général suppléant.

Le Conseil fédéral remercie Markus Seiler pour «l’engagement dont il a fait preuve de longues années durant au sein de l’administration fédérale». Il occupe le poste de secrétaire général du DFAE depuis décembre 2017.

Né en 1981, Charles Jean-Richard-dit-Bressel occupe le poste de secrétaire général suppléant du DFAE depuis 2018. Il était devenu une année auparavant collaborateur personnel d'Ignazio Cassis. Avant cela, il avait travaillé pour le parti libéral-radical, notamment comme secrétaire du groupe parlementaire. Le Neuchâtelois d'origine a étudié les sciences politiques, le droit public et l'histoire économique à l'Université de Zurich.