Martial Courtet, arrivé 7e de l'élection au Gouvernement jurassien, a souligné que les alliances avaient «très bien fonctionné». Lui qui se présentait comme indépendant après un audit sur la gestion de son département s'est félicité d'être resté «digne».

"Sans alliances, on se rend compte des limites de l'exercice", a analysé Martial Courtet. ATS

Keystone-SDA ATS

«Les partis se sont associés, j'étais hors de tout ça. Sans alliances, on se rend compte des limites de l'exercice», a analysé le ministre sortant.

Evoquant les critiques de certains de ses collègues au Gouvernement à propos de la collégialité, Martial Courtet a souligné qu'il s'agissait de «faits de campagne». C'est arrivé après le premier tour, lors duquel tout le monde a été surpris de mon score. Je ne suis pas entré dans ce jeu politique».

Le ministre sortant, qui ne souhaite pas encore se prononcer sur son avenir politique, s'est dit déçu pour les personnes qui se sont engagées à ses côtés. «Leur soutien m'a beaucoup touché. Je portais un message pour ces personnes qui ne sont pas forcément dans des partis».