Défense Service citoyen pas la bonne solution pour maintenir les effectifs

ATS

10.10.2025 - 08:30

L'introduction d'un service citoyen n'est pas une option pour garantir les effectifs de l'armée et de la protection civile. Le ministre de la défense Martin Pfister a appelé vendredi à rejeter cette initiative le 30 novembre.

L'initiative "service citoyen" a été déposée le 26 octobre 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.10.2025, 08:30

10.10.2025, 08:51

L'initiative «Pour une Suisse qui s'engage» (initiative Service citoyen) veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l’environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice.

L'initiative veut donc étendre l'obligation de servir actuellement limitée à l'armée, à la protection civile et au service civil. Elle précise que les effectifs de l’armée et de la protection civile doivent être garantis.

Le Conseil fédéral et le Parlement reconnaissent le bienfondé de l'objectif de l'initiative, soit renforcer l'engagement des citoyens en faveur de la société. Mais ils estiment qu'une extension de l'obligation de servir n'est pas la bonne solution en ce qui concerne l'alimentation durable des effectifs de l'armée et de la protection civile.

