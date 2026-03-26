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Vous rêvez de devenir propriétaire ? Ces régions sont les dernières où l'on peut encore se payer une maison

SDA

26.3.2026 - 09:35

Le rêve de devenir propriétaire est bien vivant. Mais pour beaucoup, il reste inaccessible. Une nouvelle étude de l'UBS le montre: en Suisse, la propriété du logement devient de plus en plus chère, alors que les régions abordables sont rares.

En Suisse, l'achat d'un logement en propriété devient de plus en plus cher. (Image symbolique)
En Suisse, l'achat d'un logement en propriété devient de plus en plus cher. (Image symbolique)
sda

Keystone-SDA

26.03.2026, 09:35

26.03.2026, 10:49

En Suisse, le désir de posséder son propre logement est toujours aussi fort. Mais pour de nombreux ménages, ce rêve devient de plus en plus un défi financier. Une analyse récente de la grande banque UBS montre que si la propriété du logement est souvent plus avantageuse à long terme que la location, il est de plus en plus difficile d'y accéder.

2000 nouveaux logements mais.... Aucune détente en vue sur le marché de l'immobilier

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La raison en est la hausse des prix et des conditions de financement plus strictes. Un appartement moyen en propriété d'environ 100 mètres carrés n'est plus abordable pour les ménages à revenu moyen que dans environ 17 % des communes. Dans de grandes parties de la Suisse alémanique, l'achat est de fait devenu hors de portée pour beaucoup.

C'est surtout dans les régions plus rurales que l'on trouve encore des possibilités relativement avantageuses. Le long du Jura, en Valais ou dans le nord du Tessin, il est plus facile de financer son logement. Des cantons comme Thurgovie, Appenzell ou Schaffhouse offrent également des opportunités ponctuelles aux acheteurs disposant d'un budget limité.

Offre limitée, les prix grimpent

Une détente fondamentale sur le marché immobilier n'est toutefois pas en vue. Certes, l'incertitude économique devrait légèrement freiner la demande, mais les prix continuent de grimper. Pour 2026, les experts prévoient une hausse d'environ 3,5 % pour les appartements en copropriété et d'environ 2,5 % pour les maisons individuelles.

Parallèlement, l'offre reste limitée. Certes, des logements locatifs supplémentaires arrivent sur le marché, mais l'effet reste limité. L'activité de construction ne se développe que modérément et les nouveaux projets diminuent. En conséquence, la demande reste supérieure à l'offre.

Services financiers. Le marché immobilier affiche une forte croissance en 2025

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Parallèlement, une tendance claire se dessine: les propriétaires investissent de plus en plus dans des transformations et des rénovations. Ces dernières années, le volume d'investissement dans ce domaine a nettement augmenté. Dans les villes en particulier, cela a pour conséquence que les logements rénovés sont souvent proposés dans un segment de prix plus élevé.

Pour de nombreux demandeurs de logement, la situation s'en trouve encore aggravée. Alors que le segment de luxe connaît parfois une offre excédentaire, les logements bon marché restent rares. Conséquence: les loyers proposés continuent d'augmenter et les logements vacants reculent légèrement.

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