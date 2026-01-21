blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Keystone-SDA ATS

Les points forts du jour

WEF 2026 : Le président américain Donald Trump fait son arrivée à Davos (GR) mercredi. Il tiendra dans l'après-midi un discours très attendu au Forum économique mondial (WEF). La venue du milliardaire républicain a nécessité le déploiement de moyens extraordinaires pour assurer la sécurité d'un nombre record de personnalités. M. Trump doit aussi participer à plusieurs réunions sur le Groenland, une île danoise qu'il revendique au titre de la sécurité des Etats-Unis.

REDEVANCE RADIO-TV : Le ministre suisse des télécommunications Albert Rösti présente mercredi les arguments du gouvernement contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» (initiative SSR), en votation le 8 mars. La SSR doit rester forte, en disposant de moyens suffisants pour assurer une offre journalistique équivalente dans toutes les régions linguistiques, estime le Conseil fédéral. M. Rösti doit défendre une baisse de la redevance à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. Le chiffre d'affaires permettant une exonération pour les entreprises doit aussi être revu à la hausse, de 500'000 francs à 1,2 million.

DROGUE : La découverte de 500 kg de cocaïne en 2022 sur le site de Nespresso à Romont (FR) fait l'objet d'un procès, mercredi, devant la Cour pénale de Bâle-Campagne. Trois hommes sont inculpés d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants. Ils avaient tenté de récupérer la drogue dans le terminal des ports bâlois sur le Rhin. Destinée à l'étranger, la cocaïne avait été placée dans des sacs contenant du café. Le conteneur avait toutefois déjà été livré par train vers sa commanditaire légitime, filiale du groupe Nestlé.

CINÉMA : Les Journées de Soleure ouvrent mercredi leurs portes et vont transformer comme chaque mois de janvier la ville en véritable capitale du cinéma suisse, rassemblant réalisateurs, acteurs et spectateurs autour d'une riche sélection de films. La 61e édition met en avant 164 œuvres, dont de nombreux films romands. Entre documentaires, fictions et rétrospectives, le festival se distingue par sa volonté de renouveler les récits dominants.

JAPON : Un tribunal japonais prononce mercredi la peine contre l'homme de 45 ans qui avait tué par balle l'ex-premier ministre japonais, Shinzo Abe, lors d'une réunion électorale le 8 juillet 2022. Le quadragénaire a plaidé coupable à la fin octobre dernier à l'ouverture de son procès pour assassinat. Son avocat a toutefois déclaré qu'il contesterait certains chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable d'assassinat, l'accusé risque une longue peine de prison. La peine de mort existe au Japon, mais elle est plus souvent prononcée dans des affaires ayant fait plusieurs victimes.

FOOTBALL : La 7e journée de Ligue des champions de football se poursuit mercredi soir. Principaux favoris en lice, le Bayern Munich et Barcelone affrontent deux adversaires abordables, respectivement l'Union Saint-Gilloise et le Slavia Prague. La tâche sera un peu plus ardue pour Liverpool, qui se rend à Marseille dans le bouillant stade du Vélodrome. Parmi les autres matches de la soirée, il y a encore l'Atlético Madrid qui se rend sur la pelouse de Galatasaray, Chelsea qui accueille les Chypriotes de Paphos et la Juventus de Turin qui reçoit Benfica Lisbonne.

Vu dans la presse

IRAN : Un haut diplomate de la mission iranienne auprès de l'ONU à Genève aurait fait défection et déposé une demande d'asile en Suisse, affirme la Tribune de Genève mercredi, reprenant une information d'un média d'opposition basé aux États-Unis, Iran International TV. Ce média, qui cite des «sources diplomatiques à Genève», fait état de la crainte de ce diplomate de retourner dans son pays «à cause des bouleversements politiques et sociaux en cours». Contactée par le journal, la mission de la République islamique d'Iran auprès de l'ONU évoque «un départ à la retraite». Sa mission s'est achevée il y a deux mois et la relation de travail avec le ministère iranien des affaires étrangères «a pris fin depuis lors», ajoute-t-elle. Invoquant la protection des données et de la personnalité, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a quant à lui refusé de faire tout commentaire.

SANCTIONS : Gulnara Karimova, la fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov décédé en 2016, poursuit la Suisse devant un tribunal arbitral international contre le gel, depuis juin 2024, des avoirs de la famille Karimov, d'un montant de 1,3 milliard de francs, dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération (MPC), rapportent mercredi le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) confirme dans les journaux qu'elle a engagé une procédure d'arbitrage investisseur-État contre la Suisse le 14 janvier 2026. La plainte se fonde sur l'accord bilatéral de protection des investissements conclu entre la Suisse et l'URSS en 1990. Il s'agit de la première procédure d'arbitrage connue contre la Suisse en rapport avec les sanctions contre la Russie.

AGRICULTURE : Le président de l'UDC Marcel Dettling appelle dans la Neue Zürcher Zeitung de mercredi à un changement de stratégie dans l'industrie laitière suisse. Le lait est, certes, collecté, mais il est vendu à des prix dérisoires sur le marché mondial, voire doit être éliminé, remarque le paysan schwyzois. Pour de nombreux producteurs, la situation deviendra critique dans les mois à venir, car les prix de 15 à 20 centimes par kilogramme ne couvrent pas les coûts, avertit-il, demandant de renforcer la protection douanière dans le secteur laitier. «Si cela continue ainsi, les vaches laitières suisses vont disparaître».

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2025) : l'incendie d'un hôtel d'altitude fait au moins 78 morts dans le centre de la Turquie.

- Il y a un an (2025) : le président américain Donald Trump gracie de nombreux partisans condamnés pour l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, quelques heures seulement après son investiture pour son second mandat.

- Il y a 5 ans (2021) : décès de Rémy Julienne, l'un des cascadeurs les plus célèbres au monde. Il a succombé à une infection au Covid-19.

- Il y a 10 ans (2016) : décès du comte Anton-Wolfgang Faber-Castell, qui a été présidé pendant près de 40 ans le conseil d'administration de l'entreprise familiale Faber-Castell, fabricant de crayons et porte-mines, fondée en 1761.

- Il y a 20 ans (2006) : décès du président kosovar Ibrahim Rugova. L'écrivain dirigeait le Kosovo depuis 2002 et était considéré, surtout en Occident, comme une figure emblématique de la lutte non violente des Albanais du Kosovo pour l'indépendance du pays.

- Il y a 25 ans (2001) : Jutta Kleinschmidt devient la première femme à remporter le rallye Dakar.

- Il y a 50 ans (1976) : premier vol commercial de l'avion Concorde entre Paris et Londres.

- Il y a 70 ans (1956) : naissance de l'actrice américaine Geena Davis ("Thelma et Louise», «Voyageur malgré lui», «Commander in Chief").

- Il y a 75 ans (1951) : éruption du volcan Lamington en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui tue près de 3000 personnes.

- Il y a 80 ans (1946) : naissance de la chanteuse et actrice suisse Nella Martinetti. Elle a écrit les paroles de «Ne partez pas sans moi», qui a permis à Céline Dion de remporter le concours Eurovision de la chanson en 1988. Elle est décédée en 2011.

Le dicton du jour

«Jour de Sainte-Agnès, jamais trop de froid ne laisse».