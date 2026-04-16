Une série de chiffres noirs: la Ville de Sierre a présenté jeudi des comptes 2025 positifs, qui se soldent sur un excédent de revenus de plus de 980'000 francs. Un déficit de près de 3,8 millions avait été prévu au budget.

La Ville de Sierre a présenté ses comptes 2025 jeudi (photo d'illustration). ATS

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«De manière générale, nous sommes satisfaits de l'exercice», a déclaré en conférence de presse le président de la commune Pierre Berthod, qui présente un exercice positif pour la quatrième fois d'affilée. Globalement, les comptes confirment une situation financière solide, même si la prudence est de mise pour les prochaines années.

Plus précisément, les charges se montent à un peu plus de 9,1 millions et les revenus à environ 10 millions. Quelque 1,5 million ont été attribués à la réserve de politique budgétaire, au vu du résultat de l'exercice.

Nouvelle réjouissante: la marge d'autofinancement, qui atteint les 16,1 millions, est largement supérieure aux prévisions (8,9 millions) et également à celle établie lors des comptes 2024 (14,9 millions).

Progression de l'impôt à la source

Les raisons de cette évolution positive sont attribuables notamment aux recettes fiscales des personnes physiques, qui enregistrent une progression de 2,6 millions. Cette hausse est elle-même portée par les impôts à la source gérés par le canton (+2,5 millions), en forte augmentation.

Cette progression était déjà notable l'année dernière. «Il semblerait que le seuil soit stable», a glissé l'élu centriste. Au contraire, l'impôt sur le revenu a reculé d'environ 900'000 francs, atténuant l'évolution favorable.

Les charges obligatoires, elles, sont marquées par l’augmentation des charges cantonales, en particulier dans le domaine de l'enseignement. Les salaires du corps enseignant sont en hausse depuis 2017.

Les dépenses liées à la santé sociale repartent elles aussi légèrement à la hausse, «sans qu’il y ait forcément une augmentation du nombre de personnes bénéficiant de l’aide sociale», précise le président de la commune. Cette évolution est davantage liée à l'augmentation de la population du troisième âge.

Conséquences des intempéries

Parmi les autres éléments à prendre en compte pour cet exercice, l'impact financier des crues du Rhône de 2024. Un acompte de 1,6 million a en effet été perçu de l'assurance bâtiments en lien avec les sinistres. Les intempéries marquent aussi la politique d'investissement de la commune, relève Pierre Berthod. Elles «ont passablement perturbé notre commune et vont le faire encore un ou deux exercices.»

Les autorités sierroises misent aussi sur la prudence lorsqu'il s'agit d'évoquer les aménagements de production, particulièrement sensibles à la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui y est liée. «Ce type de postes peut avoir une grande influence» sur les finances communales.

Par ailleurs, la Ville de Sierre a reçu l'année dernière un «montant conséquent» en guise d'héritage d'une personne décédée n'ayant pas d'héritier (800'000 francs).