18,2 millions de francs Sierre : la reconstruction du pont de Beaulieu démarre

ATS

9.2.2026 - 10:25

Les travaux de reconstruction du pont de Beaulieu démarrent, ont annoncé lundi les CFF et la Ville de Sierre. Ils ouvriront progressivement la voie au rétablissement de la liaison entre les quartiers sud et le centre-ville, prévue courant 2027.

Courant 2027, la Ville de Sierre pourra à nouveau compter sur son pont Beaulieu (photo d'illustration).
Courant 2027, la Ville de Sierre pourra à nouveau compter sur son pont Beaulieu (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

09.02.2026, 10:25

09.02.2026, 10:30

En 2018, l'ouvrage a été détruit pour adapter la ligne ferroviaire du Simplon aux trains à deux étages. Sa reconstruction avait été freinée durant plusieurs années par des complications juridiques et des changements de projet.

«La reconstruction du pont de Beaulieu comprend à la fois la réalisation du nouvel ouvrage au-dessus des voies ferrées et le réaménagement des infrastructures routières, tout en ajoutant une nouvelle voie de mobilité vers la place de la Gare», expliquent les partenaires dans un communiqué commun.

Un poids de 300 tonnes

La première étape des travaux consistera à aménager, dès la mi-février, des installations de chantiers au nord, le long des voies et au sud. Des parois de soutènement et des pieux seront ensuite installés lors de travaux de nuit pour permettre aux trains de continuer à circuler.

Aucun en Suisse romande. En 25 ans, 31 nouveaux-nés ont été déposés dans les fenêtres à bébé

Aucun en Suisse romandeEn 25 ans, 31 nouveaux-nés ont été déposés dans les fenêtres à bébé

Du printemps à l’automne de cette année, les fondations et les murs de culées seront construits en prévision de l’installation du futur pont. Sa structure en acier, qui mesurera 43 mètres de long pour un poids de 300 tonnes, sera assemblée sur le parking P+R adjacent, avant d’être posée sur ses deux culées. S’en suivront les travaux d’aménagement routiers pour relier le pont aux infrastructures existantes, ainsi que la réalisation du giratoire et de la rampe d’accès à la gare.

Soutien de la Confédération

Le montant des travaux est de 18,2 millions de francs dont 11,8 millions à la charge de la Confédération. Pendant la durée du chantier, le parking P+R du nord des voies CFF sera inaccessible. La passerelle piétonne restera ouverte, garantissant en permanence les déplacements à pied entre les quartiers au sud de la gare et le centre-ville.

Afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire et de maintenir l’exploitation, certaines interventions devront être réalisées de nuit, ce qui pourra engendrer des nuisances sonores ponctuelles.

