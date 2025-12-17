  1. Clients Privés
Défense Simulation d'attaque de drone à Hinterrhein dans les Grisons

ATS

17.12.2025 - 17:38

L'armée souhaite augmenter le nombre de drones fabriqués en Suisse afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. Ces derniers jours, la Task force drones (TFD) a effectué des tests avec des mini-drones et des systèmes de défense fabriqués à Hinterrhein (GR).

Onze drones produits par sept entreprises suisses ont été testés aux Grisons.
Onze drones produits par sept entreprises suisses ont été testés aux Grisons.
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 17:38

17.12.2025, 17:53

Le champ de tir de Hinterrhein, qui se situe à plus de 1600 mètres d'altitude, est l'endroit idéal pour tester les capacités technologiques des mini-drones et des systèmes de défense anti-drones. Les parois étroites de la vallée permettent des vols complexes, tout en empêchant une perte de contrôle des drones.

Au cours des deux dernières semaines, la TFD a testé onze drones produits par sept entreprises suisses. Une entreprise du canton de Zoug, ENS Dynamics, a montré mercredi à la presse aux journalistes ses prototypes lors un scénario d'interception. «

C'est une grande opportunité pour nous de pouvoir faire des tests ici. Nous pouvons ainsi accumuler des données et poursuivre le développement de nos produits», a déclaré le fondateur de l'entreprise Alexander Ens. Il a également ajouté que si tout se passe comme prévu, ses drones devraient arriver sur le marché l'année prochaine.

Adaptés aux scénarios militaires

«Pour nous, il s'agit de savoir dans quelle mesure certains fabricants, principalement suisses, sont adaptés ou non aux scénarios militaires», a déclaré à Keystone-ATS Kai Holtmann, directeur général de la task force. L'accent est mis sur les aspects technologiques et techniques des petits drones.

Les tests sont utilisés par la TFD, en coopération avec l'armée suisse et des partenaires externes, pour collecter des données sur la maniabilité, la robustesse, le temps de réaction et l'efficacité des drones d'attaque et de défense.

Développement à suivre de près

Les drones ont complètement modifié le champ de bataille», a déclaré Andrea Marazzo, directeur du Centre suisse pour les drones et la robotique du Département fédéral de la défense. Pour lui, il est désormais important de suivre de près les développements technologiques et industriels.

Ce dynamisme aura également une influence sur l'achat futur de drones: «Nous n'allons pas en acheter 100'000 d'un coup et rester tranquilles pendant les dix prochaines années, mais nous allons procéder par tranches», a poursuivi M. Marazzo, ajoutant que la flexibilité est nécessaire dans l'industrie des drones.

La TFD a été créée l'été dernier par l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). La Suisse souhaite pouvoir développer soi-même des drones de petite et moyenne taille et les utiliser dans l'armée. Cette dernière veut d'ailleurs développer d'ici 2027 une expertise dans le domaine de la défense par drone.

