Situation maitrisée à Blatten – Martin Pfister face aux habitants

La vallée du Lötschental respire un peu mieux: la situation est dans l'ensemble maîtrisée au niveau du lac qui s'est créé à Blatten et du barrage en aval de Ferden. Il est toutefois encore trop tôt pour lever l'alerte. Le ministre de la Défense Martin Pfister s'est lui rendu sur place pour une rencontre «privée» avec la population.

Martin Pfister et Renato Kalbermatten se sont rendus à Blatten pour s'adresser à la population du village enseveli ce samedi 31 mai. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Il est toutefois toujours difficile de dire quand il sera possible pour les différentes équipes de spécialistes, de géologues ainsi que les troupes de l'armée d'intervenir sur la vaste masse d'éboulis de terre, de roches et de glace. «Dès que la sécurité sera assurée, la sécurisation du village et le nettoyage des débris débuteront», a affirmé samedi après-midi devant les médias le président de la commune de Blatten, Matthias Belwald.

Mais pour l'instant, le danger sur cette masse reste trop important pour intervenir, a confirmé Raphaël Mayoraz, géologue cantonal valaisan. La montagne continue en effet de s'éroder lentement au-dessus du village anéanti. Des blocs descendent de la montagne. Il reste encore une toute petite partie du glacier sur les sommets, qui a sinon laissé un grand trou, où les blocs s'arrêtent, mais il n'est pas exclu qu'un bloc passe par-dessus et descende la pente.

Selon l'expert, l'essentiel de la masse est donc partie, mais il peut y avoir encore de gros blocs qui bougent. «Et l’activité en haut sur la montagne va durer encore plusieurs semaines».

La bonne nouvelle

Point très positif de la journée: l'eau a trouvé son chemin à travers l'éboulement long de 2 km. «Le niveau du lac qui s'est formé à Blatten a baissé d'un mètre par rapport à vendredi. Son volume correspond désormais à environ 800'000 mètres cubes contre un million de mètres cubes précédemment», a précisé le géologue.

La masse du dépôt est toutefois instable. Il faut faire attention à la nouvelle rivière qui s'y est formée, car elle peut dévier de son lit et arriver là où il y aurait une pelle mécanique, ajoute encore M. Mayoraz. Et de préciser que des personnes s'y rendront dimanche à pied pour essayer de sonder le terrain.

Le système de vannes de fond du barrage de Ferden a été, lui, partiellement ouvert. «Si le niveau du barrage dépasse les deux tiers, l'alarme est donnée. Cela laisse suffisamment de temps pour une évacuation», a encore expliqué M. Moyaraz, selon qui ce scénario est très improbable. Les personnes évacuées dans certaines parties des localités de Wiler, Kippel et Ferden n'ont toutefois pas pu rentrer chez elles.

Les dons affluent

Le président de Blatten a par ailleurs remercié les Suisses pour leurs dons. Il a promis que le compte ouvert par la commune serait géré de manière extrêmement stricte. La journée du 28 mai a été «une page noire» dans l'histoire de Blatten, mais celle du 30 mai a marqué l'espoir d'"un nouveau Blatten et d'un nouveau Lötschental», a déclaré M. Bellwald. Les gens veulent rester dans la vallée en attendant de pouvoir retourner dans leur village.

En attendant de pouvoir lancer les travaux, la commune prévoit deux choses la semaine prochaine. Elle mettra en place un point de contact pour les personnes en difficulté financière. Elle veut aussi améliorer la recherche de logements pour les habitants ayant perdu leur logement.

Intense émotion

La journée a aussi été marquée par la nouvelle visite du ministre de la défense Martin Pfister sur les lieux de la catastrophe. Le conseiller fédéral a atterri en hélicoptère Swiss Air Force en fin de journée à Wiler pour participer à une réunion avec la population sinistrée dans la salle de gymnastique du village situé entre Blatten et Ferden.

Celle-ci a duré une bonne demi-heure. Les médias n'y étaient pas autorisés. Plus de 300 chaises y étaient installées, a toutefois constaté Keystone-ATS, soit autant pour accueillir les quelque 300 personnes qui avaient été évacuées il y a plus de dix jours de Blatten et qui ont tout perdu dans l'éboulement.

L'émotion était intense devant le bâtiment communal. Toutes générations confondues, les habitants se sont salués, certains les larmes aux yeux, d'autres se prenant chaleureusement dans les bras. De nombreuses familles étaient là avec leurs enfants. «On se sent très mal», a confié un habitant.

Par cette visite, le Conseil fédéral voulait montrer à quel point toute la Suisse était solidaire avec la région, a confié à Keystone-ATS le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). «C'est très important d'être ici et d'afficher notre soutien à la population pour maintenant et pour l'avenir», a-t-il affirmé, se disant très «secoué et bouleversé». Il est reparti en hélicoptère aux alentours de 20h00.