Six candidats briguent la succession d'Alain Berset

A l'expiration du délai dimanche pour déposer une candidature, ils sont six socialistes à se présenter pour succéder à Alain Berset sur le départ pour la fin de l'année. Le Zurichois Daniel Jositsch part favori, du moins hors de son parti.

Six candidats socialistes sont sur les rangs pour succéder à Alain Berset au Conseil fédéral (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Professeur de droit pénal à l'Université de Zurich, Daniel Jositsch, 58 ans, peut se prévaloir d'une réélection canon au Conseil des Etats, au premier tour avec 236'775 voix. Il bénéficie d'une longue expérience à Berne.

Le Zurichois a siégé durant huit ans au Conseil national avant d'être élu en 2015 au Conseil des Etats. Représentant de l'aile sociale-libérale du PS, lieutenant-colonel à l'armée, il est reconnu à Berne pour son influence. Mais il est malaimé après sa gaffe lors de la dernière élection au Conseil fédéral.

Il avait annoncé vouloir succéder à Simonetta Sommaruga au gouvernement, alors que le PS avait clairement décidé d'un ticket 100% féminin. Le Zurichois avait tardivement fait marche arrière puis présenté ses excuses. Sa section PS lui a pardonné puisqu'elle l'a officiellement désigné candidat au Conseil fédéral la semaine dernière.

Outre Daniel Jositsch, cinq autres personnes sont candidates à la candidature. Il s'agit des conseillers d'Etat Beat Jans (BS) et Evi Allemann (BE) et des conseillers nationaux Roger Nordmann (VD), Matthias Aebischer (BE) et Jon Pult (GR).

Auditions publiques

Une commission de sélection interne au PS procédera à des auditions des candidats jusqu'à samedi prochain. Le PS organisera ensuite un «roadshow» à travers la Suisse, avec quatre auditions publiques le 6 novembre à Genève, le 8 novembre à Bienne (BE), le 9 novembre à Olten (SO) et le 14 novembre à Schaffhouse. Le groupe parlementaire décidera le 25 novembre qui il présente.

Les chances des uns et des autres dépendront de plusieurs facteurs, indépendants de leurs compétences. Il pourra s'agir de l'appartenance au canton, sachant qu'il y a déjà un Bernois au gouvernement avec Albert Rösti, de la région linguistique – le Collège compte actuellement une majorité latine – ou du genre, le PS étant déjà représenté par une femme à l'exécutif.

Les autres partis auditionneront les candidats socialistes désignés du 5 au 12 décembre. L'élection par l'Assemblée fédérale réunie aura lieu le 13 décembre en même temps que la réélection des autres membres du Conseil fédéral pour la nouvelle législature.

vf, ats