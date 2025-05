Six manifestants expulsés après la performance israélienne

Survivante de l’attaque sanglante du festival Nova par le Hamas le 7 octobre 2023, la chanteuse israélienne Yuval Raphael représente aujourd’hui son pays sur la scène internationale. Mais sa présence divise : entre soutien national, vives critiques et manifestations pro-palestiniennes, sa participation s’inscrit dans un climat de fortes tensions autour de la guerre à Gaza.

Alix Maillefer

Pour l'Eurovision, elle interprète une ballade «New Day Will Rise» (un jour nouveau va se lever), un message en anglais, hébreu et français sur la survie après la tragédie.

Sa présence est contestée en raison de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Sa performance a été perturbée lors de la répétition générale jeudi après-midi, mais sa prestation a été plus calme ce soir.

Répétition houleuse

Six personnes ont perturbé la prestation de la chanteuse israélienne Yuval Raphael lors de la répétition de jeudi à Bâle. Le personnel de sécurité a accompagné les personnes concernées vers la sortie.

Les six personnes, dont une famille, ont dérangé le déroulement de la répétition générale avec des drapeaux surdimensionnés et des sifflets, selon la SSR. Cet incident est survenu alors que les organisateurs mettent tout en oeuvre pour que l'ESC se déroule dans «un environnement neutre, sûr, inclusif et respectueux», ajoute le communiqué.

Résultats

Malgré tous ces évènements, la chanteuse a réussi à décrocher un ticket pour la finale qui aura lieu ce samedi.