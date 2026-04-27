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Parlement Six nouveaux conseillers nationaux, dont un socialiste jurassien

ATS

27.4.2026 - 14:44

Le socialiste jurassien Loïc Dobler a été assermenté lundi au Conseil national. Il succède à Pierre-Alain Fridez, qui a siégé pendant quinze ans. Cinq Alémaniques, également de gauche, font aussi leur entrée à la Chambre du peuple.

Le socialiste jurassien Loïc Dobler (à gauche) remplace Pierre-Alain Fridez (à droite) au Conseil national.
Le socialiste jurassien Loïc Dobler (à gauche) remplace Pierre-Alain Fridez (à droite) au Conseil national.
ATS

Keystone-SDA

27.04.2026, 14:44

27.04.2026, 14:47

Pierre-Alain Fridez a démissionné au cours de sa quatrième législature, comme convenu avec son parti. En 2023, le Jurassien de 68 ans s'était représenté pour assurer le maintien du siège socialiste au National.

Il est remplacé par son colistier Loïc Dobler, ancien président du parti cantonal et ex-député au Parlement jurassien. Ce résident de Glovelier de 38 ans est responsable des prestations de l'assurance-invalidité à l'Etablissement cantonal des assurances sociales du canton du Jura.

Cinq nouveaux Alémaniques

Le canton voisin de Soleure connaît également une nouvelle représentation au National. Laura Gantenbein, enseignante primaire de 36 ans, reprend le siège de l'écologiste Felix Wettstein, 68 ans, qui est parti après plus de sept ans de mandat.

De son côté, Miriam Locher (PS/BL), enseignante enfantine de 43 ans, succède à Eric Nussbaumer. L'ancien président du Conseil national, 65 ans, a passé la main après plus de 18 ans sous la Coupole fédérale. Toujours dans les rangs socialistes, l'économiste financier de 40 ans Arbër Bullakaj (SG) remplace Claudia Friedl, 65 ans, qui a siégé pendant treize ans.

Enfin, le canton de Zurich est représenté par deux nouvelles conseillères nationales. La Verte Anna-Béatrice Schmaltz, travailleuse sociale née en 1992, succède à Balthasar Glättli (54 ans), ancien président du parti suisse, qui a quitté la Berne fédérale après presque quinze ans.

La socialiste Michèle Dünki-Bättig, documentaliste de 36 ans, reprend elle le siège de Céline Widmer (47 ans), qui a siégé plus de six ans. M. Glättli et Mme Widmer ont été élus en mars à l'exécutif de la ville de Zurich.

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