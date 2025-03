Six membres du Congrès américain, démocrates et républicains, rencontrent des membres du gouvernement suisse mercredi à Berne. Ils doivent s'entretenir avec les ministres Ignazio Cassis et Guy Parmelin.

Le démocrate texan Lloyd Doggett compte parmi les six parlementaires de la délégation américaine (archives). ATS

Des rencontres avec les secrétaires d'Etat Helene Budliger Artieda et Daniela Stoffel sont également prévues, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS, confirmant une information parue dans les titres Tamedia.

Les politiques étrangère, économique, financière et scientifique sont au menu des discussions. Mme Budliger Artieda a rencontré mardi à Washington le chef de cabinet du représentant américain au commerce Jamieson Greer.

Le but de la rencontre était d'éviter une guerre commerciale entre la Suisse et les Etats-Unis alors que Washington a placé la Suisse sur une liste de pays aux «méthodes commerciales déloyales». C'est ce qu'avait indiqué Mme Budliger Artieda avant de préciser qu'il s'agissait pour l'heure d'une consultation.