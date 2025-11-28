Ski en Romandie: voici les stations ouvertes, danger d’avalanche compris

La Suisse romande lance sa saison de ski 2025-2026 avec un enneigement exceptionnel pour une fin novembre. De nombreuses stations ouvrent partiellement ou totalement leurs pistes ce week-end, tandis que les autorités appellent à la prudence en raison d’un risque d’avalanche marqué. Panorama des principales stations ouvertes et des dangers à surveiller.

La neige fraîche abondante et la neige soufflée des derniers jours reposent sur une surface de neige ancienne défavorable en altitude. Des avalanches peuvent parfois être déclenchées dans les couches profondes du manteau neigeux et atteindre une grande taille. (Image d'illustration) IMAGO/Dreamstime

Les abondantes précipitations de la semaine ont permis à plusieurs stations d’avancer leur ouverture. Le revers de cette neige généreuse : un manteau instable.

Risque d’avalanche: vigilance accrue

Le risque d’avalanche est marqué (niveau 3) dans la plupart des Alpes romandes, avec une couche fragile persistante. Les services de sécurité recommandent la plus grande prudence, surtout en terrain non sécurisé.

Les couches profondes du manteau neigeux sont fragiles, pouvant provoquer de grandes avalanches, notamment aux transitions entre zones peu et très enneigées et sur les pentes raides ombragées au-dessus de 2200 à 2400 mètres,

En orange, le risque marqué (3). Les sports de neige en dehors des pistes sécurisées demandent de l' expérience dans l'évaluation du danger d'avalanche et de la retenue. https://whiterisk.ch/fr/conditions

L’évolution de la météo pourrait encore modifier les conditions d’ouverture des stations dans les prochains jours.

Les amateurs de hors-piste sont invités à une extrême retenue et doivent disposer d’une solide expérience en évaluation du risque.

Panorama des principales stations romandes ouvertes

Canton de Fribourg La Berra & Lac Noir – Ouverture dès aujourd’hui 28 novembre.

Les Paccots – Ouverture dès samedi puis tous les week-ends et jours fériés jusqu’aux vacances de Noël.

Charmey – Domaine accessible dès samedi.

Moléson – Ouvertures des pistes durant le week-end. Montre plus

Canton de Vaud

🎿 Leysin–Les Mosses–La Lécherette: Ouverture partielle ce week-end.

À Leysin : la télécabine Leysin–Berneuse et le télésiège Ai–Berneuse fonctionneront dès 8h30.

Aux Mosses : la zone débutants ouvrira dès 8h45 avec le téléski Pikatchu.

L’exploitation quotidienne débutera le 6 décembre, et une ouverture complète est prévue pour le 13 décembre.

🎿 Glacier 3000 : ouvert depuis le 8 novembre. Très bonnes conditions au sommet ; ouverture partielle en dehors du secteur glacier.

🎿 Villars–Gryon–Les Diablerets : ouvert les 29 et 30 novembre, avec notamment :

• le train Villars–Bretaye,

• la télécabine du Roc d’Orsay,

• les télésièges Grand Chamossaire, Petit Chamossaire, Lac Noir–Chaux Ronde,

• plusieurs téléskis (Lac Noir, Lac de Bretaye, Bretaye, tapis de Bretaye).

L’ouverture totale est prévue pour le 5 décembre.

🎿 St-Croix – Les Rasses: domaine ouvert ce week-end.

Canton de Neuchâtel Crêt-du-Puy – Ouvert dès vendredi 28 novembre.

Bugnenets–Savagnières – Ouverture prévue le 29 novembre mais en attente de la confirmation officielle. Montre plus

Canton du Valais

🎿 Anzère: Pré-ouverture confirmée ce week-end, de 8h45 à 16h.

🎿 Portes du Soleil: Ouverture partielle aux Crosets et à Champéry. Accès recommandé par Les Crosets.

🎿 Crans-Montana: Ouverture partielle avec 80 cm de neige au sommet.

🎿 La Fouly – Champex-Lac: Ouvert ce week-end sur La Petite Combe et Le Revers.

🎿 La Tzoumaz : Ouvert les week-ends.

🎿 Grimentz–Zinal & Saint-Luc–Chandolin : Ouverture de Sorebois et Bendolla ; extension progressive jusqu’à mi-décembre.

🎿 Nendaz – Veysonnaz (4 Vallées) : Ouvert partiellement : secteurs Siviez–Plan du Fou, Siviez–Tortin, et la piste mythique de l’Ours.

🎿 Vercorin : Ouverture les week-ends.

🎿 Ovronnaz: Ouvert les deux prochains week-ends ; ouverture quotidienne dès le 13 décembre.

🎿 Verbier: Ouverture quotidienne dès le 29 novembre. La piste Ruinettes–Verbier ouvre ce samedi.

🎿 Marécottes: Domaine ouvert tous les jours depuis le 29 novembre.

🎿 Zermatt : 21 remontées mécaniques déjà en service.

Note importante :

Malgré nos efforts, il n’a pas été possible de répertorier toutes les stations romandes. Les horaires d’ouverture pouvant évoluer rapidement, nous recommandons de consulter le site officiel de chaque domaine skiable pour obtenir les informations les plus à jour.