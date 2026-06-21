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Zurich paralysé Panne technique : Skyguide a fermé l’espace aérien en Suisse Orientale

ATS

21.6.2026 - 07:43

Suite à un incident technique survenu au sein du service de contrôle aérien Skyguide, le trafic aérien à l'aéroport de Zurich a progressivement repris dimanche matin. L'espace aérien à l'est de Berne avait été fermé pendant plusieurs heures.

La cause exacte de la panne chez Skyguide fait actuellement l'objet d'une enquête (archives).
La cause exacte de la panne chez Skyguide fait actuellement l'objet d'une enquête (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.06.2026, 07:43

21.06.2026, 08:32

Le trafic aérien est progressivement rétabli depuis 07h45, a déclaré dimanche matin Livia Caluori, porte-parole de l'aéroport, à la demande de l'agence de presse Keystone-ATS. Ce matin, aucun décollage n'avait été possible. Les atterrissages se sont poursuivis jusqu'à 6h45.

On ignore pour l'heure combien de vols et de passagers ont été touchés par ces perturbations, dues à une panne technique chez Skyguide. Le prestataire de services de contrôle aérien a annoncé dimanche matin avoir fermé l’espace aérien suisse à l’est de Berne. Cette mesure a été prise pour assurer la sécurité des passagers et des équipages.

Intempéries. Zurich : le trafic aérien a été temporairement paralysé à cause de l'orage

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Capacité réduite de 40%

Skyguide précise vers 08h00 que la capacité est actuellement réduite de 40% dans l'espace aérien de Suisse orientale. La stabilisation de la situation est toutefois en cours et l'opérateur se dit confiant quant à l'identification de la cause de l'incident. Des spécialistes continuent de travailler sans relâche pour résoudre le problème et rétablir progressivement le fonctionnement normal.

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