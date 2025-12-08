  1. Clients Privés
Soins de base Rapport remis à Elisabeth Baume-Schneider

ATS

8.12.2025 - 15:26

Un rapport spécialisé proposant des mesures dans les soins de base a été transmis lundi à la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Son département va maintenant hiérarchiser les mesures qui incombent à la Confédération et déterminer les prochaines étapes, de concert avec les acteurs concernés.

En novembre 2024, Elisabeth Baume-Schneider a lancé l’agenda Soins de base, rappelle l'Office fédéral de la santé. Cet agenda vise à garantir que toutes les personnes en Suisse continuent d’avoir accès à des soins médicaux de qualité. Près de 50 organisations issues du domaine de la santé ont ensuite élaboré le rapport spécialisé remis lundi.

Le système de santé est sous pression: en raison du vieillissement démographique, les maladies chroniques augmentent, entraînant un besoin accru en soins, en traitements et en prestations médicales. Parallèlement, la pénurie de personnel qualifié s’accentue. Les soins de base sont particulièrement touchés par ces différents changements.

Le rapport spécialisé regroupe 50 mesures, réparties dans deux champs d’action. Le premier vise à s’appuyer sur des modèles existants pour développer des soins de santé novateurs et durables. A cette fin, il convient d’encourager de manière ciblée les compétences des spécialistes et de renforcer la collaboration entre les professionnels de la santé, afin d’améliorer la qualité des traitements.

Le second champ d’action vise à réduire la pénurie de personnel qualifié, en particulier dans la médecine de famille. Pour cela, il prévoit des mesures concernant la formation universitaire et postgrade ainsi que les conditions de travail.

