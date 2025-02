Le canton du Valais franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre de l’initiative populaire fédérale pour des soins infirmiers forts. La convention collective de travail pour le domaine des soins de longue durée se rapprochera de celle déjà en vigueur à l’Hôpital du Valais.

Les conditions salariales pour les professionnels oeuvrant en CMS et EMS vont être revalorisées en Valais. (Photo d'illutration). ATS

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

Les salaires des infirmières et infirmiers seront harmonisés, précise l'Etat du Valais dans un communiqué de presse diffusé mardi. Il en ira de même pour l’augmentation des indemnités pour le travail du soir et de nuit. Enfin, les assistants en soins communautaires (ASSC) verront leur salaire augmenter de près de 2%. De bonnes nouvelles concernent le personnel oeuvrant dans les centres médico-sociaux (CMS) et dans les établissements médico-sociaux (EMS).

Le montant financé par les pouvoirs publics, en 2025, pour ces nouvelles améliorations se monte à 2.4 millions de francs et fait partie du plan de mesures de 42 millions de francs décidé par le Conseil d’Etat pour les années 2023 à 2025 pour l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant.

L’entrée en vigueur de ces mesures est prévue dès avril prochain.