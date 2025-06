Le Conseil d'Etat genevois veut que les communes participent au mécanisme de redistribution financière intercantonale. Le canton de Genève est devenu le premier contributeur de Suisse et les effets de cette péréquation pèsent de plus en plus lourd sur le budget cantonal.

La grande argentière du canton de Genève Nathalie Fontanet s'inspire des mécanismes qui sont en vigueur dans d'autres cantons (archives). ATS

En 2026, Genève sera le premier contributeur du pays, devant Zoug et Zurich, a rappelé mercredi devant les médias la grande argentière genevoise Nathalie Fontanet. Le canton du bout du lac va verser un montant de 543 millions de francs en faveur des cantons plus pauvres et la somme dépassera les 600 millions de francs dès 2027.

Confrontés à ces augmentations qui grèvent le budget de l'Etat, le gouvernement sollicite les communes genevoises. Aujourd'hui, seul le canton verse cette contribution. Dans la plupart des autres cantons, les communes participent. «Nous voulons appliquer ce qui se fait ailleurs», a noté la conseillère d'Etat.

Pour le calcul, le Conseil d'Etat défend une contribution des communes qui s'élèvent à 20% du total de la somme due à la péréquation. Ce ratio correspond à leur part dans les impôts totaux prélevés à Genève, a expliqué Mme Fontanet.

La responsable des finances cantonales a dit qu'elle souhaitait que le projet de loi instaurant cette nouvelle répartition des charges puisse être traité au plus vite par le Grand Conseil. L'idéal serait qu'il soit adopté avant le mois de janvier 2026, afin qu'il entre en vigueur l'année prochaine.