blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 23.07.2024

ATS

Les points forts du jour

MUSIQUE : Le Paléo Festival de musique de Nyon démarre ce soir avec la star du rock, Patti Smith, 77 ans. Elle proposera un quartet entourée de son fils et guitariste Jackson Smith, le batteur et fondateur du groupe anglais Polar Bear Seb Rochford ainsi que de Tony Shanahan, son fidèle bassiste et pianiste. Elle était déjà venue en 1996, 2004 et 2015. Le festival se tient jusqu'à dimanche. Au total, 130 artistes et groupes seront présents, dont 80% ne sont encore jamais venus à Paléo. Quelque 300'000 spectateurs sont attendus.

INFORMATIQUE : Le fabricant de périphériques informatiques Logitech annonce ce mardi les résultats du 1er trimestre. Après le boom des années Covid, le groupe a affiché des ventes en recul sur l'exercice annuel décalé clos fin mars 2024. La nouvelle directrice générale de Logitech, Hanneke Faber, tablait en janvier sur un retour de la croissance, tout en reconnaissant que les conditions économiques n'étaient pas simples.

FOOTBALL : Le FC Lugano entame mardi (20h30) sa campagne européenne au 2e tour des qualifications pour la Ligue des champions. La tâche s'annonce ardue pour les bianconeri qui font face aux Turcs du Fenerbahce, entraînés par le Portugais José Mourinho. Les Stambouliotes, habitués des compétitions européennes, feront office de favoris lors de ce match aller organisé à Thoune en raison des travaux du Cornaredo. Le match retour aura lieu mardi 30 juillet à Istanbul.

Vu dans la presse

DOMMAGES : Le montant des dommages que les événements naturels ont causés aux bâtiments en 2023 s'élève à 342 millions de francs, selon un communiqué diffusé le 18 juillet par l’Union intercantonale de réassurance (UIR). Une somme qui dépasse de 27% la moyenne des dix dernières années, rapporte Arcinfo. «Une part importante du montant annuel des dommages de l’année 2023 découle de la forte tempête qui a sévi à La Chaux-de-Fonds». En termes de dangers météorologiques, le risque le plus important réside dans la conjonction de vents tempétueux, de grêle et de précipitations intenses.

INTEMPERIES : Cet été, les sols suisses sont inhabituellement saturés d'eau. En cas de précipitations prolongées, une crue centennale comme celle de 2005 n'est pas à exclure, a déclaré une climatologue de l'EPFZ dans les journaux alémaniques de Tamedia. Surtout si les précipitations du mois d'août seront aussi importantes qu'à l'époque.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2019) : décès de l'ancien Premier ministre chinois Li Peng à l'âge de 90 ans. Il était considéré comme l'un des principaux responsables de la répression sanglante du mouvement démocratique sur la place Tiananmen en 1989.

- Il y a 5 ans (2019) : les membres du parti conservateur britannique désignent le champion du Brexit Boris Johnson comme nouveau chef du parti. L'ancien maire de Londres devient automatiquement le nouveau Premier ministre britannique.

- Il y a 50 ans (1974) : naissance de l'athlète américain Maurice Greene. Ce spécialiste du sprint a été champion olympique (2000), triple champion du monde (1997, 1999, 2001) et ancien détenteur du record du monde du 100 m (9''79).

- Il y a 100 ans (1924) : naissance de la photographe franco-suisse Sabine Weiss. Dernière disciple de l'école française humaniste, elle aimait capturer les «morveux», les «mendiants» et les «petits narquois» croisés dans la rue. Elle était aussi connue pour ses photographies de mode parues dans Vogue. Elle est décédée en 2021.

- Il y a 140 ans (1884) : naissance à Rorschach (SG) de l'acteur allemand Emil Jannings ("L'ange bleu» 1930). Il fut le premier lauréat de l'Oscar du meilleur acteur et compte parmi les comédiens les plus marquants de l'ère du cinéma muet.

Le dicton du jour

«Nuages de la Sainte-Brigitte par le soleil sont chassés vite».

bas, ats