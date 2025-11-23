  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sondage Une majorité de Suisses favorables à la reconnaissance de la Palestine

ATS

23.11.2025 - 11:57

Plus de la moitié des personnes sondées se disent favorables à la reconnaissance d'un Etat palestinien, selon Sotomo. Près de 57% des personnes interrogées ont répondu «oui» ou «plutôt oui» à cette question.

Selon un sondage, un majorité de Suisses serait favorable à la reconnaissance d'un Etat palestinien.
Selon un sondage, un majorité de Suisses serait favorable à la reconnaissance d'un Etat palestinien.
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 11:57

23.11.2025, 12:05

Une majorité de personnes en faveur de la reconnaissance de l'Etat palestinien se retrouve dans tous les groupes d’âge, niveaux d’instruction, régions linguistiques et genres. Par affinité politique, les électeurs des Verts et du Parti socialiste (PS) se prononcent le plus en faveur de la reconnaissance de la Palestine, tandis que le soutien est le plus faible au sein de l’UDC.

Liban. 13 membres du Hamas tués mardi, selon l’armée israélienne

Liban13 membres du Hamas tués mardi, selon l’armée israélienne

La prise en charge de 20 enfants blessés de la bande de Gaza recueille également un soutien de la majoritaire des personnes interrogées: 65% d'entre elles ont répondu «oui» ou «plutôt oui». Là encore, la majorité est présente tous genres, âges, niveaux d’instruction et régions linguistiques confondus.

Incompréhension face aux positions de certains cantons

La position de certains cantons, comme Zurich ou Fribourg, hostile à la reconnaissance ou à l’accueil des enfants, n'est pas comprise. Dans l’ensemble, 52% des personnes interrogées ont déclaré comprendre «plutôt pas» ou «pas» la position des cantons.

Au Mexique. L'Iran accusé d'avoir voulu tuer l'ambassadrice d'Israël

Au MexiqueL'Iran accusé d'avoir voulu tuer l'ambassadrice d'Israël

En Suisse romande, le sentiment d’incompréhension est plus fort qu'en Suisse alémanique, où 59% des sondés se disent peu ou pas compréhensifs vis-à-vis des cantons peu accueillants.

Le sondage a été réalisé en ligne entre le 7 et le 20 novembre dans toutes les régions du pays. Après le contrôle des données, les réponses de 2088 personnes ont pu être utilisées. La marge d’erreur statistique est de ±2,2 points de pourcentage. La NZZ am Sonntag avait été la première à en rendre compte.

Les plus lus

Affaire Epstein : des documents révèlent des liens avec la Suisse
Les deux McLaren disqualifiées, la course au titre relancée en F1 !
«C’est un peu déroutant, ça fait un calendrier plus ennuyeux»
Travail, pesticides, statut S : ce qui va changer en Suisse dès décembre
MétéoSuisse prévoit un hiver doux malgré certains phénomènes
Plus de deux ans de prison pour un chauffard lucernois