Un sondage Tamedia, publié dans le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, révèle que 53% des Suisses soutiennent l’initiative UDC-Jeunes PLR visant à réduire la redevance SSR de 335 à 200 francs par an. Cette initiative devrait être soumise au vote en 2026.

Image d'illustration de la tour RTS à Genève. ATS

Keystone-SDA ATS

Réalisé du 18 au 26 septembre 2025 auprès de 14'775 personnes dont 3766 Romands, un sondage Tamedia sur la réduction de la redevance radio-TV démontre qu'une majorité de Suisses est favorable à l'initiative déposée par l'UDC et les Jeunes PLR.

A la question: «qu'allez-vous voter lors de l'initiative visant à réduire la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par ménage?», 53% des sondés ont répondu «oui» ou «plutôt oui». 44% se sont montrés défavorables à l'initiative tandis que 3% se sont déclarés encore indécis. Cette enquête a été menée par 20 minutes et Tamedia en collaboration avec LeeWas.

Fracture droite-gauche

Alors qu'aucun clivage homme-femme n'apparaît, les résultats du sondage laissent apparaître une fracture droite-gauche. Les sympatisants de l'UDC plébicitent l'initiative portée par leur parti avec 86% d'avis favorables. Les électeurs du PLR s'affichent aussi en faveur du texte à 63%. De l'autre côté de l'échiquier politique, c'est un net rejet des sympatisants du PS (75%). 65% des électeurs des Verts sont également défavorables contre 74% des sympatisants des Verts Libéraux. Enfin, on est est plus modéré du côté des électeurs du Centre avec 56% d'avis défavorables.

A noter aussi la différence de perception selon l'âge. Ainsi, seuls les 65 ans et plus se montrent réfractaires à l'initiative. La marge d'erreur du sondage est estimée à plus ou moins 2%.

Un budget largement amputé en cas de «oui»

Si le texte est adopté, la SSR verrait son budget réduit de moitié, passant de 1,3 milliard à 630 millions de francs. Les partisans de l'initiative entendent ainsi réorienter la SSR vers ses missions légales et mettre à jour le modèle de financement, devenu obsolète à l’ère numérique.

Le Conseil fédéral prévoit déjà une réduction progressive de la redevance, à 300 francs en 2029, tandis que le contre-projet indirect permettrait une baisse moins drastique mais réduirait également les recettes, rappelle le Matin Dimanche.

La redevance reste la source principale de revenus de la SSR, qui emploie 7100 personnes et finance 17 radios, sept chaînes TV et une large production d’information et d’événements culturels et sportifs.

Autorités pas sur la même longueur d'onde

Contrairement à la majorité des sondés, le Conseil fédéral et le Parlement ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle baisse de la redevance radio et télévision. Le Parlement a recommandé le rejet de l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» sans contre-projet.

L'année dernière, le Conseil fédéral avait déjà fait des concessions aux initiants en décidant d'abaisser la redevance des ménages à 300 francs par an par voie d'ordonnance. De nombreuses entreprises seront en outre exemptées de l'obligation de payer la redevance.

Le ministre des médias Albert Rösti a déclaré que l'offre actuelle de la SSR n'était pas finançable pour les prestataires privés sur les petits marchés des régions linguistiques de Suisse. Il a fait valoir qu'en cas de oui à l'initiative, une centralisation de la SSR serait inévitable. Il n'y aurait plus que deux «centres principaux» au maximum. C'est l'une des principales raisons de la position négative du Conseil fédéral.

La SSR est déjà en train de mettre en œuvre un programme d'économies. D'ici 2029, elle compte économiser environ 270 millions de francs, ce qui correspond à environ 17% du cadre financier actuel.