Diplomatie Soudan: l'ONU salue des «discussions constructives»

ATS

11.11.2025 - 17:29

Le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, a salué des «discussions constructives» avec le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, mardi à Port-Soudan, capitale provisoire du pays déchiré par plus de deux ans de guerre.

«Je me réjouis des discussions constructives» avec le général Burhane «cet après-midi, visant à garantir que nous puissions continuer à opérer partout au Soudan, de manière neutre, indépendante et impartiale, pour tous ceux qui ont un besoin urgent de soutien international», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par le Conseil de souveraineté présidé par le chef de l'armée.

