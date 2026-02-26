  1. Clients Privés
Droits humains/Soudan Soudan: le nombre de civils tués a été multiplié par trois en 2025

ATS

26.2.2026 - 11:56

L'ONU a pu vérifier quelque 11'300 victimes civiles au Soudan l'année dernière, soit trois fois plus en un an, selon le haut commissaire aux droits de l'homme Volker Türk. Le nombre est probablement bien plus élevé, a-t-il affirmé jeudi à Genève.

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé les attaques de drones qui ont fait des centaines de victimes récemment au Soudan (archives).
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a dénoncé les attaques de drones qui ont fait des centaines de victimes récemment au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.02.2026, 11:56

26.02.2026, 11:57

Devant le Conseil des droits de l'homme, il a précisé que des milliers de personnes étaient encore portées disparues ou n'ont pas été identifiées. Plus de 500 cas de victimes de violences sexuelles ont aussi été observés.

Le nombre d'exécutions sommaires de personnes considérées comme proches de l'ennemi a augmenté, ajoute l'Autrichien. Il dénonce la violence de ce conflit.

Il y a quelques jours, la Mission internationale d'établissement des faits avait estimé que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient perpétré «une campagne génocidaire» au moment de prendre la ville d'El-Facher, au Darfour, après 18 mois de siège. L'ONU parle elle d'actes équivalant à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Ces deux entités redoutent une extension similaire des atrocités au Kordofan voisin. Depuis début janvier, environ 600 personnes au moins ont été tuées ou blessées par des attaques de drones des parties au conflit dans cette région, y compris contre des convois humanitaires, a également affirmé le haut commissaire.

Depuis le début du conflit il y a près de trois ans entre les FSR et l'armée, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées, dont quatre millions de réfugiés. La famine est observée dans plusieurs régions. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'une assistance.

