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Votations Soulagement des faîtières syndicales, qui exigent des améliorations

ATS

14.6.2026 - 14:21

Les faîtières syndicales sont soulagées par le rejet de l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions». l'Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse demandent désormais des améliorations pour les travailleurs, notamment en matière de pouvoir d'achat et de logements abordables.

Faute d’une protection efficace des salaires et des conditions de travail, la population cessera tôt ou tard de soutenir la libre circulation et la voie bilatérale dans son ensemble, avertit Travail.Suisse.
Faute d’une protection efficace des salaires et des conditions de travail, la population cessera tôt ou tard de soutenir la libre circulation et la voie bilatérale dans son ensemble, avertit Travail.Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.06.2026, 14:21

Pour l'USS, le non de la population exprime «le refus clair d'un retour en arrière vers des temps sombres, marqués par le statut de saisonnier». Les Suisses ont rejeté cette «initiative extrême» parce qu'ils souhaitent maintenir les accords bilatéraux avec l'UE, le regroupement familial et la protection des salaires, écrit la faîtière dans un communiqué.

Ce n’est pas avec une politique de repli sur soi, avec un plafonnement rigide de la population et un régime de contingents que l'on va résoudre les défis actuels, note Travail.Suisse. Mais de souligner que la campagne a montré que les préoccupations d'une grande partie de la population doivent être prises au sérieux.

En détails. Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...

En détailsVotations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...

Faute d’une protection efficace des salaires et des conditions de travail, la population cessera tôt ou tard de soutenir la libre circulation et la voie bilatérale dans son ensemble, avertit Travail.Suisse. C'est pourquoi le paquet de mesures en lien avec la protection des salaires proposées par le Conseil fédéral dans les accords bilatéraux III a une importance capitale. L'USS attend aussi du Parlement qu'il reprenne ce paquet.

Les deux faîtières soulignent encore d'autres problèmes qui doivent être réglés: une progression insuffisante des salaires, la discrimination des travailleuses et travailleurs âgés, la pénurie de logements abordables, un renforcement du pouvoir d'achat.

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