La conseillère fédérale en charge de la santé, Elisabeth Baume-Schneider, appelle à une meilleure protection contre les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques. «Nous devons améliorer la prévention et l'information», déclare-t-elle.

La violence à l'égard des femmes est un problème structurel présent dans l'ensemble de la société, estime Elisabeth Baume-Schneider (archives).

Le grand public n'avait jusqu'à présent pas suffisamment conscience que des cas de soumission chimique pouvaient également se produire à domicile, remarque Mme Baume-Schneider dans un entretien publié dimanche par le SonntagsBlick, faisant allusion à une affaire impliquant un ancien député en Argovie. D'autres cas vont probablement être révélés, ajoute-t-elle.

Si la loi sur les stupéfiants interdit déjà d'administrer des substances chimiques à une personne dans le but de la rendre sans défense et docile, «il y a certainement encore matière à amélioration», poursuit la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI).

«Il faut que les autorités pénales poursuivent ces actes avec rigueur», juge-t-elle. Les victimes ne doivent pas hésiter à demander de l'aide et à se rendre immédiatement à l'hôpital, relève encore la ministre socialiste. «Le problème, ce ne sont pas elles, mais l'auteur des faits».

Un problème structurel

Interrogée sur l'affaire impliquant un ancien élu UDC au Grand Conseil argovien, soupçonné d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes et d'une mineure, Mme Baume-Schneider estime que «les deux femmes qui ont décidé de parler publiquement ont fait preuve d'un grand courage».

La violence à l'égard des femmes est un problème structurel présent dans l'ensemble de la société, note-t-elle. «La soumission chimique et les viols peuvent se produire partout, même lorsque les auteurs sont des citoyens suisses». Pour la socialiste jurassienne, un homme politique doit faire preuve d'un comportement plus exemplaire que de n'importe qui d'autre.

La Confédération a annoncé en février une stratégie nationale contre les violences domestiques et les violences sexistes. Le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral de justice et police souhaitent regrouper les mesures prises jusqu'à présent dans une stratégie commune. Cette dernière devrait être lancée l'année prochaine, précise Mme Baume-Schneider.