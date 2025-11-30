Soupçons de fraude électorale à Vernier : aucun résultat attendu dimanche

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Genève Soupçons de fraude électorale à Vernier : aucun résultat attendu dimanche

ATS

30.11.2025 - 13:42

Les résultats des élections du Conseil municipal de Vernier (GE) ne seront pas publiés dimanche en raison de nouveaux soupçons d'irrégularités, a annoncé la chancellerie d'Etat. Une expertise en écriture a été demandée.

De nouveaux soupçons d'irrégularités ont été constatés lors de l'élection du Conseil municipal de Vernier (GE).
De nouveaux soupçons d'irrégularités ont été constatés lors de l'élection du Conseil municipal de Vernier (GE).
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 13:42

30.11.2025, 14:06

«Plus de 200 bulletins sont concernés», a indiqué la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet. Ils pourraient avoir été remplis par les mêmes mains, selon des ordres de grandeur variables. Toutes les listes sont concernées. Quatre dénonciations pénales ont été effectuées.

Ces suspicions d'irrégularités, corroborées par les contrôles faits par la commission électorale centrale (CEC), mettent en doute la fiabilité du scrutin, précise le Conseil d'Etat. Cette élection s'est déroulée sous haute tension et avec des contrôles en amont renforcés.

Le scrutin de mars dernier avait été annulé par la justice suite à des soupçons de fraude. Une procédure pénale est toujours en cours. La commune, qui est la deuxième plus peuplée du canton, fonctionne depuis sans Conseil municipal.

Les plus lus

Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...
Résultats et réactions: le suivi des votations en direct !
«Pourquoi vous plaignez-vous?» : une lettre anonyme choque les habitants de Blatten
Le fondateur de Dignitas, Ludwig A. Minelli, est décédé peu avant ses 93 ans
Soupçons de fraude électorale à Vernier : aucun résultat attendu dimanche
Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader