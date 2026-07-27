Quelque 400 personnes se sont réunies lundi soir devant la mairie d'Untersiggenthal (AG) pour manifester leur solidarité avec les victimes de violences sexuelles commises par un ancien député cantonal. Elles ont réclamé une meilleure protection pour les victimes.

Les manifestants ont exigé plus de protection pour les victimes des violences sexuelles.

Le rassemblement a été organisé par les Femmes socialistes d'Argovie et soutenu par d’autres groupes. De nombreuses femmes, jeunes et moins jeunes, étaient présentes, ainsi que des hommes de tous âges.

Le rassemblement s’est tenu à Untersiggenthal, dans le district de Baden, car l’accusé, ancien député de l’UDC au Grand Conseil, résidait dans cette commune. Cet homme de 57 ans est soupçonné d’avoir commis des infractions à l’encontre de trois femmes dans son immeuble. Il est en détention préventive depuis trois ans.

Les manifestants portaient des pancartes proclamant notamment: «La protection coûte de l’argent, la violence coûte des vies» ou encore «Détourner le regard, c’est comme avoir honte».