Un important panache de fumée noire s'élève au-dessus de Monthey ce samedi soir. Les autorités demandent aux habitants de fermer portes et fenêtres et d'éviter toute la zone.

Le ciel de Monthey s'est brusquement assombri ce samedi soir. Un important incendie s'est déclaré dans un entrepôt situé à proximité de la zone sportive du Verney, dans le secteur de Technotube SA, provoquant un fort dégagement de fumée visible à plusieurs kilomètres.

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Des témoins évoquent plusieurs explosions au moment où les flammes se sont propagées. Les services de secours sont toujours engagés sur place et d'importants moyens ont été déployés pour maîtriser le sinistre.

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Face à l'épais nuage de fumée, les autorités ont diffusé une alerte via Alertswiss. Elles demandent à la population de fermer portes et fenêtres, d'arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation et de ne pas se rendre dans le secteur touché. Les habitants sont également invités à prévenir leurs voisins.

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Le secteur est à éviter

Les autorités insistent sur la nécessité de laisser les secours intervenir dans les meilleures conditions. Il est demandé à la population d'éviter impérativement le secteur de l'incendie, situé à proximité du site chimique de Monthey.

Samedi soir à 23h, les circonstances du départ de feu ne sont pas connues. Aucune information n'a encore été communiquée sur d'éventuelles victimes.