Le Musée du Pays-d'Enhaut & Centre suisse du papier découpé de Château-d'Oex (VD) lance le 3 août sa nouvelle exposition temporaire. Elle est consacrée aux oeuvres de Krystyna Diethelm et Jacqueline Schmuckli.

Un découpage de Krystyna Diethelm sur la danse. ATS

ATS

La Biennoise Krystyna Diethelm, Polonaise d'origine, s'intéresse particulièrement à des thématiques liées au sport et au mouvement, en témoignent des découpages tels que «Skimarathon», «Danse libre» ou encore «Tour de Suisse».

Ses oeuvres jouissent d'une reconnaissance «en Suisse comme à l'étranger, ainsi que le démontre l'acquisition de l'une de ses oeuvres par le Swiss National Museum», écrit le Musée du Pays-d'Enhaut dans un communiqué.

De son côté, la Bernoise Jacqueline Schmuckli puise notamment son inspiration des montagnes valaisannes. De son travail, il ressort «des scènes alpines, des silhouettes noires et des images symétriques d'une grande force et d'un beau contraste», poursuit le communiqué.

Avec cette nouvelle exposition, le musée vaudois souhaite faire connaître «deux artistes aux inspirations totalement différentes, entre modernité et tradition, scènes en couleur et noir et blanc.» Leurs oeuvres sont à voir jusqu'au 27 octobre à Château-d'Oex.

gsi, ats