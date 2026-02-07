Quelques milliers de personnes ont manifesté leur soutien au service public samedi après-midi à Bellinzone. Le cortège a défilé de la gare au siège du gouvernement pour protester contre l'initiative «200 francs, ça suffit!», en votation le 8 mars.

Plus de 2000 personnes se sont mobilisées à Bellinzone en faveur de la radio-télévision de la Suisse italienne (Photo prétexte). sda

Munis de ballons jaunes et drapeaux rouges frappés au sigle de la RSI (Radiotélévision de la Suisse italienne), les quelques milliers de participants – 6000 selon les organisateurs, 2000 selon la police – répondaient à l'appel de plusieurs groupes et associations actifs au Tessin dans les domaines culturel, social, récréatif et sportif.

Selon les organisateurs, l'initiative en votation le 8 mars prochain qui propose la diminution de la redevance TV de 335 à 200 francs «nuirait particulièrement à la Suisse italienne: Le service public joue un rôle fondamental au sein de notre territoire et renforce la cohésion nationale. Ce rôle est compromis si l'initiative devait être acceptée», ont-ils affirmé.

Impact économique

L'acceptation de l'initiative visant à diviser par deux le financement de la SSR aurait des répercussions économiques plus importantes en Suisse italienne qu'en Suisse romande et en Suisse alémanique, selon une étude commandée par l'Office fédéral de la communication. Une centralisation affaiblirait en outre particulièrement les régions périphériques comme le Tessin.

Selon l'étude de l'institut suisse indépendant de recherche BAK Economics, «par rapport à l'ensemble de l'économie régionale, c'est au Tessin que l'impact de la SSR est le plus significatif». L'importance de la SSR est environ quatre fois plus élevée au Tessin qu'en moyenne nationale.

L'étude a été réalisée en 2015 sur mandat de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et actualisée en mai 2024. Fin 2024, 1124 personnes travaillaient pour la RSI.

Selon l'étude, un peu plus de la moitié des emplois de la SSR sont situés en Suisse alémanique, un peu plus d'un quart en Suisse romande. S'élevant à 18%, la part des emplois en zone italophone est nettement disproportionnée par rapport à la population qui y réside.

«La RSI est d'une importance fondamentale pour la Suisse italienne: elle garantit une couverture complète de la région et promeut la langue italienne ainsi que la culture locale», poursuit l'étude. La SSR évite ainsi que cette région ne se retrouve isolée.

Un démantèlement de la RSI aurait «de graves conséquences pour l'économie locale, la formation professionnelle, la scène culturelle locale et son développement» ainsi que pour l'industrie audiovisuelle régionale et la préservation du patrimoine culturel. «La communauté italophone des Grisons serait particulièrement touchée», souligne l'étude.

«La RSI a un potentiel d'économies»

A la question de Keystone-ATS de savoir si une éventuelle acceptation de l'initiative n'appauvrirait pas le canton du Tessin, déjà plutôt faible au plan économique, le comité d'initiative écrit: «Si l'on veut renforcer les entreprises, il est d'autant plus important que cette double imposition tombe enfin».

Interrogé par Keystone-ATS en décembre dernier, le conseiller aux Etats tessinois Marco Chiesa (UDC), membre du comité d'initiative, reconnaît que le Tessin a besoin d'un service public. L'initiative ne le remet selon lui pas en question.

«La RSI dispose de moyens disproportionnés par rapport à SRF et à la RTS – c'est juste et cela restera ainsi même avec l'initiative», assure-t-il. Mais pour lui, la RSI a «un potentiel d'économie certain et est – comme la SRF et la RTS – surdotée». «C'est pourquoi l'initiative est juste», soutient Marco Chiesa.