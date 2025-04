Les citoyens de Saint-Maurice (VS) seront appelés aux urnes le 28 septembre prochain. Le référendum déposé contre le projet de fin d'exploitation de la carrière des Râpes a abouti, annonce jeudi la commune dans un communiqué.

Les citoyens de Saint-Maurice voteront tant au niveau fédéral que communal, le 28 septembre prochain. ATS

Keystone-SDA ATS

Le 14 février, un comité référendaire formé de citoyens de la commune avait déposé 935 signatures. Après traitement, le Conseil municipal a validé 883 paraphes, ce mercredi, soit largement plus que les 532 signatures exigées

L’extraction de la roche de la carrière des Râpes a débuté en 1959. Si l’exploitation était intensive à ses débuts, elle s'est réduite ces dernières années. Propriétaire des lieux, les Bourgeoisies de Saint-Maurice et de Mex ont souhaité fixer un terme à cette aventure.

Pour ce faire, la Bourgeoisie de Saint-Maurice a travaillé sur un projet qui définit la dernière phase de vie de la carrière, soit 30 ans. Celui-ci a été validé par la municipalité et la majorité du Conseil général.

Projet soutenu par le WWF et Pro Natura

Durant les quinze premières années, l’extraction cohabitera avec du remplissage progressif, à l’aide de matériaux non pollués. Dès la 16e année, elle s’arrêtera, laissant place à quinze nouvelles années de remplissage et de renaturation progressive, selon un programme approuvé par le WWF et Pro Natura.

«La force de l’idée proposée est de poser les bases d’un vrai projet environnemental et paysager avec un horizon à 30 ans, précise le président agaunois Xavier Lavanchy. «On ne peut décemment pas considérer les maigres repousses actuelles d’herbe sur les parois rocheuses défigurées et les espèces invasives qui s’y installent comme un retour de la nature.»

Débat public prévu

L'inquiétude des opposants est liée à la phase d’exploitation. Les adversaires du projet craignent des hausses des nuisances sonores, de la poussière et du trafic. «Nous ne voulons pas d'une réexploitation dite en falaise d'une partie de la carrière qui n'est plus exploitée depuis 35 ans», précise l'un des opposants, Jean-Paul Duroux, à Keystone-ATS.

Dans sa communication, le conseil municipal rappelle que le projet garantit une limite annuelle du nombre d'explosions et, dans tous les cas, un plafonnement de la charge globale annuelle d’explosifs.

Une soirée publique où partisans et opposants pourront débattre et faire valoir leurs arguments sera organisée à une date encore à définir par la commune.

Dans l'attente du vote du 28 septembre, la commune poursuit les démarches administratives. Les opposants vont ainsi recevoir la notification de la décision communale de levée des oppositions.