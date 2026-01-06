Stéphane Ganzer choqué par les manquements dans les contrôles

Le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer s'est dit choqué par les manquements dans les contrôles reconnus mardi par la commune de Crans-Montana. Ils ne devraient pas arriver dans un pays où les normes sont précises et la base légale stricte, a-t-il déclaré dans l'émission Forum de la RTS.

Keystone-SDA ATS

Questionné sur le fait qu'aucune inspection périodique n'ait été effectuée depuis 2019 au bar le Constellation, alors qu'elles étaient censées être annuelles, le conseiller d'Etat en charge de la sécurité, des institutions et du sport s'est dit «plus que choqué et fâché par certaines choses» apprises «sur cette affaire».

«Cette absence de contrôle en fait partie. La culture du risque pratiquée dans cet établissement me choque aussi», a-t-il souligné.

Le ministre a rappelé que les réalités des communes en Valais sont très différentes. La commune de Montana est grande: c'est une station de ski qui a une longue culture du tourisme et une administration, a-t-il décrit. «Ce n'est pas à moi de juger en l'état la façon dont cette administration est gérée et la manière dont le service chargé du contrôle a fait son travail. Ce que je constate c'est le manquement», a-t-il souligné.

«Ces manquements ne doivent pas arriver dans un pays comme le nôtre où les normes sont précises, où la base légale est stricte. Et si l'ensemble des choses sont respectées, on n'a pas 40 morts à la fin».

Des checks lists

Alors que la commune s'est défendue en soulignant que le cahier des charges ne prévoit pas explicitement le contrôle des mousses, Stéphane Ganzer relève pour sa part qu'il existe dans l'ordonnance des checks lists très complètes et claires. «Le contrôle des matériaux et d'une mousse comme celle-ci fait partie évidemment de la base d'un contrôle effectuée dans un établissement».

Interrogé sur les responsabilités du canton dans les contrôles, le ministre a souligné que ce dernier intervient en soutien aux communes, lorsque celles-ci en font la demande. «Dans le cadre de ce bar, nous avons été nantis d'une situation, c'était lorsque la véranda a été mise à l'enquête. Nous avions demandé des correctifs qui avaient été faits». Mais il n’y a pas eu de contrôle mené par le canton, ni de demande de soutien ou de défectuosités signalées, a-t-il précisé.

Outre les contrôles «absolument nécessaires» de l'ensemble des lieux accueillant du public que le gouvernement demande désormais aux communes, plusieurs autres mesures urgentes sont sur la table. L'interdiction des engins pyrotechniques en fait partie, a encore déclaré Stéphane Ganzer.