Les équilibres politiques sont inchangés dans la majorité des villes genevoises dimanche au second tour de l'élection aux Conseils administratifs. Les trois sortants sont réélus à Onex (archives). ATS

Au Grand-Saconnex, Valérie Tissot-Buchoux permet au PLR de regagner le siège perdu en 2020. Selon les résultats anticipés basés sur près de 95% des votants, elle se place entre les sortants Laurent Jimaja (Vert.e.s) et Michel Pomatto (PS). La sortante Sandra Portier, du Groupe apolitique du Grand-Saconnex (GAG), obtient 38 voix de moins que le troisième, alors que son groupe n'a plus de sièges au délibératif.

Le PLR récupère aussi un siège perdu en 2020 à Chêne-Bougeries. Dimanche, il place Florence Lambert et William Locher en tête, suivi par l'écologiste sortant Florian Gross. L'indépendant Michel Karr, qui a quitté les Vert.e.s pour briguer un quatrième mandat, n'est pas réélu.

A Versoix, où la législature a été marquée par une rupture de collégialité, la liste Versoix autrement avec les Vert.e.s obtient deux sièges, avec la sortante Jolanka Tchamkerten et l'ex-PLR Jean-Marc Leiser, selon les résultats anticipés. Julien Marquis permet au PLR de récupérer son siège et à la droite de conserver un siège. Le PS n'est plus représenté au Conseil administratif.

Le statu quo est de mise à Vernier, à Lancy et à Onex, où les trois sortants sont réélus. L'équilibre politique est inchangé à Meyrin, Carouge, Thônex, Plan-les-Ouates et Bernex.