Une cinquantaine de membres de la communauté juive de Strasbourg ont manifesté pour réclamer de "véritables initiatives de paix" et la reprise du jumelage de Strasbourg avec la ville israélienne de Ramat Gan. ATS

Le projet de jumelage de la ville de Strasbourg avec le camp palestinien d'Aïda fait polémique dans la cité alsacienne. L'opposition accusa la maire écologiste Jeanne Barseghian d'"importer le conflit» entre Israël et le Hamas.

Keystone-SDA ATS

Avant même le début du conseil, une cinquantaine de membres de la communauté juive de Strasbourg se sont réunis en début de matinée devant le centre administratif pour manifester contre ce projet de jumelage, à l'appel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) Alsace, du Consistoire israélite du Bas-Rhin et du Fonds social juif unifié (FSJU).

Ces organisations entendaient manifester leur soutien à Israël et réclament de la part des élus de «véritables initiatives de paix». Elles demandent aussi la reprise du jumelage de Strasbourg avec la ville israélienne de Ramat Gan.

Ce jumelage, qui date de plus de 30 ans, est «gelé», car les «conditions ne sont pas réunies», avait précisé Mme Barseghian en mai à l'AFP. Elle avait annoncé parallèlement sa volonté de nouer un jumelage avec le camp d'Aïda, situé près de Bethléem, en «soutien au peuple palestinien».

Le premier ministre israélien Benjamin «Netanyahou, il passera, la guerre finira, bientôt j'espère. Mais l'existence d'Israël, c'est-à-dire le sionisme, on ne peut pas le remettre en question sous prétexte que le dirigeant actuel et que la guerre actuelle on les réprouve», a déclaré Dalia Adjedj, l'une des manifestantes.

Sur les pancartes brandies, des slogans tels que «la paix au Proche-Orient et à Strasbourg» ou «Soutien à la ville de Ramat Gan sous les bombes».

A quelques mètres, une poignée de manifestants ont scandé des slogans de soutien à la Palestine, mettant en cause le gouvernement Netanyahou et appelant les «juifs à (les) rejoindre contre le sionisme, pas contre le judaïsme».

L'opposition a reproché à la maire d'avoir «contribué à importer ce conflit dans notre ville, jetant de l'huile sur le feu et provoquant l'incompréhension, voire l'indignation, de nombreux Strasbourgeois, de toutes origines et de toutes convictions, légitimement inquiets face à l'escalade dramatique au Proche-Orient». A l'inverse, plusieurs partis et syndicats de gauche l'ont soutenue.

Mme Barseghian a «condamné fermement» une recrudescence de tags antisémites depuis l'attaque du Hamas du 7 Octobre 2023.