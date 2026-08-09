Le service de protection et de secours de Zurich a pris en charge 906 personnes lors de la Street Parade, principalement pour des coupures, des écorchures ou des problèmes liés à l’alcool. La police municipale a par ailleurs procédé à 30 arrestations.

La police municipale a interpellé 30 personnes lors de la Street Parade de cette année.

Ces arrestations étaient notamment liées à des vols, au trafic de stupéfiants, à des coups et blessures et à des infractions à la législation sur les étrangers et l’intégration, a indiqué dimanche la police municipale de Zurich.

Comme lors des éditions précédentes, les signalements d’altercations et d’agressions se sont multipliés durant la soirée et la nuit. Aucune blessure grave n’a toutefois été signalée.

La police a également saisi plus de 50 grammes d’amphétamines, 40 grammes de kétamine, environ 20 grammes de cocaïne et plus de 100 comprimés d’ecstasy.

Samedi, quelque 900'000 fans de techno ont participé à la 33e Street Parade autour du lac de Zurich, marquée cette année par la chaleur.