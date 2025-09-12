La baisse des subsides «Jeunesse et Sport» (J+S) dès 2026, annoncée par la Confédération, s’est invitée au Grand conseil valaisan vendredi. Interpellé, le Conseil d'Etat appelle à une mobilisation coordonnée des cantons et des parlementaires fédéraux sur la question.

Pour le conseiller d'Etat Franz Ruppen, les cantons ne doivent pas se substituer au mandat "Jeunesse et Sport" de la Confédération (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Deux postulats, l'un de NEO (Centre social-libéral du Haut Valais) et l'autre d'un groupe de députés issu des rangs du PS, du PLR, du Centre et de l’UDC du Haut-Valais ainsi qu'une question du Centre du Valais romand demandent au gouvernement de se prononcer sur les coupes annoncées à hauteur de 20% dès le 1er janvier prochain. Cela représente 900'000 francs pour le Valais.

«La proposition de diminuer les indemnités J+S, si elle devait être confirmée en décembre 2025, mettrait en péril un pilier important de notre politique publique en matière de sport, de jeunesse, de santé et de cohésion sociale», a estimé le conseiller d’Etat, Franz Ruppen.

Ne pas se substituer à la Confédération

«J+S permet à plus de 53'000 enfants et jeunes de bénéficier régulièrement d’une activité physique encadrée, inclusive et structurante. Il soutient le tissu associatif, valorise l’engagement bénévole et contribue à l’équilibre de notre société», a poursuivi l'élu UDC pour qui «limiter les moyens alloués à ce programme fédéral reviendrait à affaiblir durablement son impact auprès des générations futures.»

Le canton du Valais se dit disposé à renforcer son engagement en faveur du sport et de la jeunesse, «mais il ne veut ni ne doit assumer les conséquences d’un désengagement même partiel de la Confédération», a tenu à souligner Franz Ruppen.

La promesse de Martin Pfister

C’est pourquoi le Conseil d’Etat appelle à une mobilisation coordonnée des cantons, «afin de porter une voix unie et concertée auprès du Conseil fédéral». II soutient également les initiatives parlementaires visant «à conserver, voire à réévaluer le budget alloué à J+S.»

La question de la baisse des subsides J+S sera tranchée par les Chambres fédérales en décembre. Le 10 août dernier, à l’occasion de la Fête fédérale de tir des jeunes à St-Triphon (VD), le conseiller fédéral Martin Pfister a promis qu’il viendrait devant le Parlement avec une solution.