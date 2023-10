Les coprésidents du Parti socialiste, Cédric Wermuth et Mattea Meyer, ne seront pas candidats à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Après la progression du PS lors des élections fédérales, ils entendent continuer à diriger le parti.

Mattea Meyer et Cédric Wermuth entendent poursuivre leur engagement à la tête du PS après le glissement à droite du Parlement (archives). ATS

Dans une interview à 20 Minuten, Cédric Wermuth explique qu'un poste de conseiller fédéral n'a jamais été le «rêve de sa vie». Au plan familial, ce n'était «pas le bon moment» pour une candidature. Mais «des raisons politiques ont également joué un rôle important», ajoute l'Argovien.

«Mattea et moi avons repris le parti après une défaite historique et nous avons maintenant regagné de nombreuses voix» lors des élections fédérales de dimanche, souligne-t-il. «Je suis convaincu que la voie empruntée est la bonne et je veux la poursuivre. Après le glissement (du Parlement) vers la droite, nous sommes appelés à devenir un parti d'opposition.»

Mattea Meyer explique pour sa part que la coprésidence du parti «est pour le moment l'endroit où je me sens à l'aise et portée par la base».

ro, ats