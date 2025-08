La succession du nouveau conseiller fédéral Martin Pfister au sein du gouvernement zougois se joue dimanche prochain. Le candidat du Centre part favori du 2e tour de cette élection complémentaire pour maintenir le troisième siège de son parti face à son adversaire vert. La gauche n'est plus représentée à l'exécutif cantonal depuis 2018.

Agé de 52 ans, Andreas Hausheer dirige les finances d'une entreprise de consulting en gestion de risques.(KEYSTONE/Christian Merz) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le scrutin se joue principalement entre le maire centriste de Steinhausen (ZG), Andreas Hausheer, ancien député au parlement cantonal durant 17 ans, et le Vert Andreas Lustenberger, député depuis douze ans et président de la commission de la santé et des affaires sociales.

Agé de 52 ans, le premier dirige les finances d'une entreprise de consulting en gestion de risques. Il a quitté le législatif fin 2024. Le second a 39 ans. Domicilié à Baar (ZG), il est membre de la direction de Caritas.

Troisième candidat aux chances infimes

Le 15 juin dernier, Andreas Hausheer est sorti en tête du premier tour avec 10'202 voix, alors que la majorité absolue se situait à 14'671 suffrages. Son adversaire de l'Alternative verte, la section zougoise des Vert-e-s suisses, a obtenu 8562 voix.

Un troisième candidat se représente au 2e tour, mais ses chances sont quasi nulles. Il s'agit d'Andy Villiger (sans parti) qui n'a recueilli que 1775 voix au 1er tour.

Centriste en ballotage favorable, mais...

Troisième à la mi-juin avec 5802 voix, la candidate libérale-radicale Carina Brüngger-Ebinger s'est retirée de la course. Son parti ne soutient pas le candidat centriste au second tour pour autant. Le PLR a opté pour la liberté de vote, jugeant que Le Centre n'était «plus un partenaire bourgeois fiable». Absente du premier tour, l'UDC en fait de même.

L'avance d'Andreas Hausheer au premier tour parle en faveur du centriste. De plus, l'électorat bourgeois d'un canton qui l'est tout autant ne soutiendra probablement pas un candidat de gauche. Encore faut-il que les électeurs du PLR et de l'UDC se déplacent aux urnes en pleines vacances scolaires, alors même que leurs partis ne soutiennent pas officiellement le candidat centriste.

Cette incertitude constitue peut-être la chance d'Andreas Lustenberger, soutenu par le PS. De plus, les retraits de la candidate vert'libérale Tabea Estermann, 4e au premier tour avec 2378 voix et de Stefan Thöni (621 voix), candidat d'un microparti de centre-gauche, constituent un réservoir potentiel de suffrages supplémentaires pour le Vert. La mobilisation à gauche pourrait être déterminante.