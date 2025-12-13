  1. Clients Privés
Conseil d'Etat vaudois Les socialistes choisissent Roger Nordmann comme candidat à la succession de Ruiz

ATS

13.12.2025 - 11:56

Le Parti socialiste vaudois a désigné samedi en fin de matinée Roger Nordmann comme candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 8 mars prochain pour succéder à Rebecca Ruiz. L'ex-conseiller national a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala.

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery
Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery. L'ex-conseiller national Roger Nordmann sera le candidat PS à la succession de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz lors de la complémentaire de mars prochain.

L'ex-conseiller national Roger Nordmann sera le candidat PS à la succession de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz lors de la complémentaire de mars prochain.

Photo: ATS

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery. Roger Nordmann a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala (à gauche).

Roger Nordmann a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala (à gauche).

Photo: ATS

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery
Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery. L'ex-conseiller national Roger Nordmann sera le candidat PS à la succession de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz lors de la complémentaire de mars prochain.

L'ex-conseiller national Roger Nordmann sera le candidat PS à la succession de la conseillère d'Etat Rebecca Ruiz lors de la complémentaire de mars prochain.

Photo: ATS

Succession de Ruiz: les socialistes ont choisi Roger Nordmann - Gallery. Roger Nordmann a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala (à gauche).

Roger Nordmann a été préféré au chef du groupe PS au Grand Conseil, Sébastien Cala (à gauche).

Photo: ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 11:56

13.12.2025, 12:35

Réunis en Congrès extraordinaires à Epalinges, les 400 délégués du PS Vaud ont voté par 239 voix en faveur de Roger Nordmann, dès le premier tour. Ils l'ont ensuite longuement applaudi. Le vainqueur, gonflé d'énergie, a remercié l'assemblée pour sa confiance, tout en se disant prêt et «motivé à fond» pour mener ce combat électoral.

«En trois ans et demi, la majorité de droite du Conseil d'Etat a entraîné un enchevêtrement de crises, crises financières, institutionnelles et de confiance», a déclaré M. Nordmann devant le congrès. Le Lausannois a notamment critiqué les baisses fiscales, dénonçant «une crise des recettes fabriquée par la droite».

Canton de Vaud. Le Grand Conseil campe sur sa position et maintient les coupes dans les hôpitaux

Canton de VaudLe Grand Conseil campe sur sa position et maintient les coupes dans les hôpitaux

Face à «la redistribution des richesses à l'envers», il a plaidé en faveur d'"une politique pour l'intérêt général". Il a aussi vanté sa compréhension des enjeux économiques, financiers et fiscaux. «Bâtir des ponts est ma marque de fabrique pour résoudre les problèmes», a souligné celui qui fait ainsi son «come-back» politique.

Longue expérience

Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, Roger Nordmann avait annoncé en février dernier qu'il démissionnait du Parlement fédéral. Le Lausannois était entré en novembre 2004 à la chambre du peuple à Berne. Il avait affirmé alors aux médias qu'il quittait «provisoirement, c'est sûr» la politique, mais «sans exclure de revenir». Il disait avoir besoin d'une pause et d'être moins exposé.

Il a notamment siégé dans la commission de l'énergie et de l'environnement du Conseil national. Il a également présidé le groupe socialiste de 2015 à 2023, puis été membre de la commission d'enquête parlementaire sur Credit Suisse. Il est souvent loué pour sa capacité à construire des compromis.

Soutien des Vert-e-s

Roger Nordmann aura donc la tâche de conserver le deuxième siège PS au gouvernement vaudois après l'annonce de la démission de la ministre de la santé et de l'action sociale Rebecca Ruiz, la semaine passée, pour des raisons de santé.

Les deux conseillères d'Etat socialiste Nuria Gorrite et Rebecca Ruiz étaient présentes. Cette dernière a obtenu une longue ovation pour saluer son engagement au gouvernement. Mme Gorrite a, elle, salué, deux excellents candidats. Elle a ensuite plaidé pour «un parti uni derrière le vainqueur, dans la rue et dans les institutions».

Les Vert-e-s ont déjà annoncé qu'ils soutiendraient la candidature socialiste et ne lancent donc personne dans la course. Le conseiller d'Etat écologiste Vassilis Venizelos est d'ailleurs venu apporter son soutien au Congrès du PS.

Dans un discours remarqué, il a appelé à la mobilisation de l'alliance rose-verte pour la complémentaire de 2026 et les élections cantonales de 2027, «forte et résistante afin de déplacer les montagnes». Il a prôné une vision progressiste de la société.

UDC en challenger

L'UDC est, elle, partante. Elle a été le premier parti à désigner son candidat à cette élection complémentaire, le député et ex-président du Grand Conseil Jean-François Thuillard. Cet agriculteur est aussi actuellement syndic de Froideville. Il est soutenu par le PLR et le Centre au sein de l'Alliance vaudoise.

La gauche radicale est aussi dans les starting-blocks. Elle lance la conseillère communale lausannoise d'Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko. Les Vert'libéraux doivent encore se prononcer.

