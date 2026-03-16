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Démographie Suisse à 10 millions: le Conseil fédéral lance la campagne du non

ATS

16.3.2026 - 09:25

Le conseiller fédéral Beat Jans, des représentants cantonaux et des partenaires sociaux, ont lancé lundi la campagne du gouvernement contre l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!». Ce texte remet en cause la voie bilatérale avec l'UE.

Le conseiller fédéral Beat Jans, avec des représentants cantonaux et des milieux économiques, a lancé la campagne du non à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» lundi à Berne.
Le conseiller fédéral Beat Jans, avec des représentants cantonaux et des milieux économiques, a lancé la campagne du non à l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» lundi à Berne.
sda

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:25

Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions!», a rappelé lundi le conseiller fédéral Beat Jans devant la presse à Berne. Selon lui, le texte crée «davantage d’incertitude en ces temps déjà compliqués».

Le ministre de la justice a mis en garde contre ses conséquences pour les relations entre la Suisse et l’Union européenne. «L’initiative remet en cause la voie bilatérale dans son ensemble», a-t-il déclaré.

Soumise au vote le 14 juin, l’initiative exige que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas 10 millions d’habitants d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, elle prévoit notamment des mesures pouvant aller jusqu’à la dénonciation de l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE.

Selon le gouvernement, un tel scénario aurait des répercussions économiques importantes. «La fin des accords bilatéraux I entraînerait des pertes de revenus de plusieurs milliards de francs pour l’économie suisse», a-t-il averti.

Les cantons et les partenaires sociaux ont également exprimé leurs inquiétudes. Ils ont prévenu que les entreprises, les hôpitaux, les EMS et d’autres établissements publics pourraient avoir davantage de difficultés à recruter du personnel en provenance de l’UE et de l’AELE.

Pénurie de personnel

«La pénurie de personnel toucherait en premier lieu les régions rurales», ont-ils souligné. Selon eux, les formalités administratives pourraient compliquer l’engagement rapide de travailleurs étrangers lorsque le marché du travail en a besoin.

Les opposants ont aussi évoqué les conséquences possibles pour la sécurité. La participation de la Suisse aux accords de Schengen et Dublin pourrait être menacée, ce qui compliquerait la coopération policière européenne.

«Sans accès aux bases de données de l’UE, la lutte contre la criminalité et le terrorisme serait plus difficile», a averti Beat Jans. Il a estimé qu’une telle évolution affaiblirait la sécurité intérieure du pays.

Le Conseil fédéral entend plutôt répondre aux défis de la croissance démographique avec des mesures ciblées. «Nous devons gérer la croissance, pas mettre en péril la prospérité et la stabilité du pays», a affirmé le conseiller fédéral.

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