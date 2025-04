La population résidant en Suisse dépasse désormais les neuf millions d'habitants, malgré une fécondité historiquement basse. L'espérance de vie continue d'augmenter, alors que l'immigration a elle fortement diminué après une année record en 2023.

La Suisse a enregistré 78'000 naissances vivantes en 2024, soit 2000 ou 2,5% de moins qu'en 2023. Le nombre de naissances diminue ainsi pour la troisième année consécutive. ATS

Keystone-SDA ATS

Au 31 décembre 2024, la population résidante permanente de la Suisse s'élevait à 9'048'900 personnes, contre 8'962'300 fin 2023 (+86'600 personnes, soit +1%), indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Cet accroissement démographique est inférieur à celui enregistré en 2023 (+1,7%), année qui avait été marquée par un solde migratoire très élevé.

Ceci était principalement dû à la prise en compte des personnes détentrices du statut de protection S en provenance d'Ukraine dans la population résidante permanente.

Forte croissance à Fribourg et en Valais

La population a augmenté dans tous les cantons. La croissance la plus forte est enregistrée à Schaffhouse (+1,8%), à Fribourg et en Valais (respectivement +1,5%), la plus faible dans les cantons du Tessin et d'Appenzell Rhodes-Extérieures (respectivement +0,3%) ainsi que dans celui du Jura (+0,4%).

La Suisse a enregistré 78'000 naissances vivantes en 2024, soit 2000 ou 2,5% de moins qu'en 2023. Le nombre de naissances diminue ainsi pour la troisième année consécutive.

La baisse s'atténue toutefois en comparaison à l'année précédente: entre 2022 et 2023, on avait observé une diminution de 2300 naissances (-2,8%). En 2024, le nombre moyen d'enfants par femme s'est établi provisoirement à 1,28, contre 1,33 en 2023. Ceci constitue la valeur la plus basse jamais enregistrée en Suisse.

Décès en hausse dans 11 cantons

La Suisse a en outre compté 71'800 décès, un chiffre provisoire équivalent à celui enregistré en 2023. Le nombre de décès progresse dans onze cantons. L'augmentation la plus marquée s'observe à Appenzell Rhodes-Extérieures (+6,4%), à Zoug (+5,3%) et à Schwyz (+5,2%).

Au contraire, les cantons de Nidwald (-13,5%), d'Obwald (-7,9%) et de Schaffhouse (-4,8%) affichent une diminution particulièrement prononcée. Le nombre de naissances étant bas et celui des décès se maintenant à un niveau élevé, l'accroissement naturel – soit la différence entre les naissances et les décès – s'est établi à 6200 personnes en 2024. Il s'agit du niveau le plus bas observé depuis 1918, année durant laquelle l'accroissement naturel était négatif en raison de la grippe espagnole et de la Première Guerre mondiale.

Onze cantons enregistrent plus de décès que de naissances en 2024 à savoir Berne, le Tessin, les deux Bâle, les Grisons, Soleure, le Jura, Neuchâtel, Schaffhouse, Appenzell Rhodes-Extérieures et Glaris.

Le nombre élevé de décès est principalement dû au vieillissement de la population – 88% de ces décès concernent des personnes de 65 ans ou plus. L'espérance de vie à la naissance a continué d'augmenter en 2024 pour atteindre 86 ans chez les femmes (2023: 85,8 ans) et 82,5 ans chez les hommes (2023: 82,2 ans).

Immigration en baisse

L'immigration a nettement baissé, après avoir atteint un niveau historiquement élevé en 2023. A la fin de l'année, on comptait 212'700 immigrations, cumulant celles des Suisses (22'600) et des personnes de nationalité étrangère (190'100), soit une diminution de 50'300 (-19,1%) par rapport à l'année précédente.

Le nombre d'immigrants était particulièrement important en 2023 du fait de l'immigration économique en provenance de l'UE et de la comptabilisation des personnes en provenance d'Ukraine – 9600, soit 4,5% de l'immigration totale. En 2023, cela concernait 50'600 personnes, soit 19,2% des immigrations.

A l'inverse, les émigrations ont augmenté légèrement (+1600, soit +1,3%) par rapport à l'année précédente. On en a enregistré 125'600, dont 30'100 de Suisses et 95'500 d'étrangers. Fin 2024, le nombre de ressortissants étrangers séjournant de manière permanente en Suisse s'élevait à 2'478 700 personnes, soit 27,4% de la population. La population étrangère évolue plus rapidement que celle des Suisses (+2,5% contre +0,4%).