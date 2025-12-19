  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Croissance «de 1% à 2%» Suisse Tourisme s'attend à un nouveau record de nuitées

ATS

19.12.2025 - 05:56

Suisse Tourisme prévoit des chiffres records pour l'ensemble de l'année 2025. «On s'attend à une croissance des nuitées de un à deux pour cent par rapport à l'année précédente», a déclaré le directeur de Suisse Tourisme Martin Nydegger au «Blick».

La Suisse - ici le lac d'Oeschinen (BE) a la cote auprès des touristes. Le nombre de nuitées passées en Suisse passera un nouveau record en 2025 selon Suisse Tourisme.
La Suisse - ici le lac d'Oeschinen (BE) a la cote auprès des touristes. Le nombre de nuitées passées en Suisse passera un nouveau record en 2025 selon Suisse Tourisme.
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 05:56

19.12.2025, 06:34

Le nombre de nuitées a augmenté de 2,6 pour cent l'année précédente pour atteindre 42,8 millions, comme l'avait annoncé l'Office fédéral de la statistique en février. La branche avait ainsi battu le record de nuitées de l'année 2023 avec 41,8 millions de nuitées.

La branche a besoin d'une croissance des nuitées de un à deux pour cent pour pouvoir supporter tous les investissements, a déclaré M. Nydegger dans une interview publiée vendredi.

M. Nydegger n'a pas pu chiffrer dans quelle mesure cette croissance est due aux campagnes de Suisse Tourisme – par exemple des vidéos publicitaires avec des célébrités comme Roger Federer. «En interne, nous partons du principe qu'un hôte sur six est le fruit de notre marketing global», a-t-il dit.

Salaire «ridicule» pour les célébrités dans les vidéos publicitaires

Dans un entretien avec le «Blick», M. Nydegger a balayé les critiques selon lesquelles de telles campagnes stimuleraient le surtourisme. Suisse Tourisme ne veut pas exercer de pression supplémentaire sur les hauts lieux touristiques: «Avec Roger Federer et Halle Berry, nous visons des régions moins fréquentées et voulons orienter davantage les touristes vers la saison d'automne», a-t-il déclaré. «Ne transformez pas quelques lieux en un phénomène qui concerne toute la Suisse», a-t-il demandé.

Le directeur de Suisse Tourisme a en outre souligné que Roger Federer n'avait rien gagné personnellement avec cette campagne. Selon ses propres indications, l'organisation, financée pour moitié par des fonds publics, a versé une «contribution modérée» à la fondation de M. Federer. Il a été convenu de ne pas divulguer le montant de cette contribution – également pour d'autres stars. S'il pouvait en indiquer le montant, «vous vous pencheriez sur la table et me serreriez la main pour savoir à quel montant ridicule ces célébrités font la promotion de la Suisse», a déclaré M. Nydegger au «Blick».

Le Conseil fédéral veut réduire les aides financières accordées à Suisse Tourisme pour la promotion des voyages. Le Conseil des Etats a approuvé cette mesure jeudi par 22 voix contre 20. L'effet d'économie sur les années 2027 à 2029 s'élève au total à 34,1 millions de francs.

Les plus lus

Politique, mariage et relation avec Melania Trump : les mystères d’Usha Vance
«Bonjour, on est séquestré pour le réseau. SVP appelle la police (on a 15 ans)»
Suivez le super-G messieurs en direct
Sous le feu des projecteurs, Poutine est attendu au tournant
Un skieur norvégien victime d’une horrible chute !
Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité