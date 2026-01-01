Une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale, Frédéric Gisler. On déplore également environ 115 blessés, la plupart grièvement atteints.

Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est rendu à Crans-Montana jeudi. ats

La Rédaction de blue News

Dans l'immédiat, la priorité sera mise à l'identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leurs familles, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Sion. Ce travail pourrait prendre plusieurs jours.

«Vu le caractère international de la station de Crans, nous pouvons nous attendre à des victimes de nationalité étrangère», a précisé M. Gisler, comme il l'avait déjà fait dans la matinée.

Selon la procureure générale Béatrice Pilloud, la piste privilégiée des enquêteurs est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. Une instruction a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie, a-t-elle ajouté, sans autre précision.