Tragédie en Valais Incendie dans un bar à Crans-Montana : une quarantaine de personnes sont mortes

La Rédaction de blue News

1.1.2026

Une quarantaine de personnes ont perdu la vie dans l'incendie qui a ravagé le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), a annoncé le commandant de la police cantonale, Frédéric Gisler. On déplore également environ 115 blessés, la plupart grièvement atteints.

Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est rendu à Crans-Montana jeudi.
Le président de la Confédération Guy Parmelin s’est rendu à Crans-Montana jeudi.
ats

01.01.2026, 17:10

01.01.2026, 18:09

Dans l'immédiat, la priorité sera mise à l'identification des personnes décédées afin que leur corps puisse être remis rapidement à leurs familles, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Sion. Ce travail pourrait prendre plusieurs jours.

«Vu le caractère international de la station de Crans, nous pouvons nous attendre à des victimes de nationalité étrangère», a précisé M. Gisler, comme il l'avait déjà fait dans la matinée.

Selon la procureure générale Béatrice Pilloud, la piste privilégiée des enquêteurs est celle d'un embrasement généralisé qui a provoqué une déflagration. Une instruction a été ouverte pour élucider les circonstances de cet incendie, a-t-elle ajouté, sans autre précision.

Incendie à Crans-Montana. «C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame

Incendie à Crans-Montana«C'était horrible. Les gens se bousculaient...» - Des témoins racontent le drame

Crans-Montana : le plafond du bar s'est embrasé très vite

Crans-Montana : le plafond du bar s'est embrasé très vite

Une explosion lors d'une fête du Nouvel An à Crans-Montana a fait de nombreux blessés et aurait également causé des dizaines de morts.

01.01.2026

