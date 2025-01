Les Vert-e-s remercient également Viola Amherd pour son travail et soulignent son engagement pour l'égalité, en particulier dans le sport. Après les critiques adressées par l'UDC à la ministre, les Vert-e-s appellent le parti à prendre ses responsabilités et donc la tête du Département de la défense.

C'est grâce à la centriste que l'armée a fait son mea culpa et pris des mesures contre le harcèlement et la violence dans ses rangs, souligne le vice-président du groupe parlementaire Fabien Fivaz. (archives) KEYSTONE

Keystone-SDA, dv, ats ATS

Les Vert-e-s sont surpris que Viola Amherd démissionne trois jours après les critiques acerbes de l'UDC. Ils regrettent ce départ, même s'ils ne partagent pas du tout les idées de la Valaisanne en matière de politique de sécurité, écrivent-ils mercredi dans un communiqué.

Mme Amherd a fait de la lutte contre le harcèlement un axe central de son mandat. Le programme Swiss Sport Integrity a vu le jour. C'est aussi grâce à la centriste que l'armée a fait son mea culpa et pris des mesures contre le harcèlement et la violence dans ses rangs, souligne le vice-président du groupe parlementaire Fabien Fivaz (NE), interrogé par Keystone-ATS.

Quant aux points plus négatifs du mandat de Mme Amherd, le Neuchâtelois rappelle qu'elle a refusé au peuple la possibilité de se prononcer sur l'achat du F35, en signant les contrats avant le dépôt de l'initiative populaire des Vert-e-s.

De plus, elle n'a pas réglé les problèmes laissés par ses prédécesseurs. De nombreux projets d'acquisition n'avancent pas ou font l'objet de dépassements de budgets, ajoute-t-il.

Samedi, l'UDC avait exigé la démission de Viola Amherd, estimant qu'elle fixait de mauvaises priorités pour l'armée. «La Suisse n'est plus du tout en mesure de veiller de manière autonome à la sécurité du pays et de la population», écrivait le parti dans un communiqué. La Suisse se retrouve dans cette situation en raison d'"errements politiques» et d'«erreurs de casting» au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Suite à ces critiques, les Vert-e-s estiment que l'UDC doit désormais prendre ses responsabilités et donc prendre la tête du Département de la défense.