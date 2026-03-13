Tempête à la SSR: la nouvelle direction 100 % masculine fait grincer des dents

La SSR a voulu faire preuve de renouveau avec sa nouvelle équipe de direction, mais elle a déclenché un débat sur l'égalité. Le fait qu'aucune femme n'accède à la direction sous Susanne Wille est vivement critiqué en interne.

Susanne Wille présente les nouveaux membres de la direction de la SSR. Aucune femme n'en fait partie. Au centre, le nouveau directeur de la SRF, Ruedi Elsener, et le président du CA, Jean-Michel Cina. Image : Keystone

Petar Marjanović Stefan Michel

Pas le temps ? blue News résume pour toi La SSR renouvelle sa direction. Mais les trois nouveaux membres de la direction sont des hommes, tandis que la seule femme, aux côtés de la directrice générale Susanne Wille, quitte la direction.

Selon les collaborateurs de la SRF, cela a provoqué irritation et indignation en interne, d'autant plus que la directrice de la SRG, Susanne Wille, a souligné en même temps que la promotion des femmes devait se faire davantage aux niveaux inférieurs de direction.

La présentation d'une proportion de femmes de 25% au sein de la direction est également critiquée, car elle n'est atteinte que si l'on compte des fonctions comme les RH et la communication, qui ne font formellement partie que de la direction élargie. Montre plus

Après le rejet de l'initiative sur la réduction de moitié, les bouchons n'ont plus retenti à la SSR. La directrice générale Susanne Wille a voulu transmettre un autre message positif avec la nouvelle composition de la direction.

Mais celle-ci n'a pas été bien accueillie par tous. La raison : les trois nouveaux membres de la direction sont des hommes. La seule femme en dehors de Mme Wille, la cheffe de Swissinfo Larissa Bieler, quittera la SSR fin mars. Ainsi, à l'exception de la directrice générale, il n'y a que des hommes au sein de la direction.

«Un mélange d'irritation, d'étonnement et d'indignation»

Les employés de la SRF ont pu assister en ligne à la présentation des nouveaux directeurs. Une personne raconte à blue News : "La réaction au sein du personnel était un mélange d'irritation, d'étonnement et d'indignation". Une autre personne confirme ces propos et dit avoir été «bouleversée»

C'est surtout dans les fonctions de direction inférieures que l'on est en colère, poursuit la première source. Dans une fonction de direction, on a la responsabilité de promouvoir les femmes - cela est aussi clairement communiqué et exigé par la direction. "Et la cheffe suprême occupe tous les postes avec des hommes !"

«On a engagé les meilleurs»

Pendant le visioconférence, auquel tous les employés de la SSR étaient invités, les questions n'auraient pu être posées que par e-mail. Une discussion n'était donc pas possible. Susanne Wille n'a abordé le sujet qu'une seule fois.

Sa réponse n'a pas amélioré l'ambiance : "On a engagé les meilleurs". Il faut maintenant promouvoir davantage de femmes aux échelons hiérarchiques inférieurs, a ajouté Mme Wille.

La source fait elle-même partie des indignés : "Du genre : maintenant, vous [les échelons inférieurs de la direction] devez vous occuper de la promotion des femmes ! Et pendant ce temps, elle occupe tous les postes avec des hommes".

«Elle recrute pire que n'importe quel homme»

Comme les collaborateurs n'ont pas pu intervenir directement dans pendant la réunion, la discussion a ensuite été d'autant plus intense dans les couloirs. "La teneur était la suivante : maintenant, nous avons une femme à la tête - et elle recrute pire que n'importe quel homme".

La directrice générale Wille a suscité un autre mécontentement en déclarant que la proportion de femmes au sein de la direction s'élevait à 25 pour cent. Mais cela n'est vrai que si l'on compte la responsable des RH et la responsable de la communication, qui sont membres de la direction élargie.

Jeux de calcul pour une forte proportion de femmes

La réaction des collaborateurs lors des entretiens après la réunion : c'est encore une fois typique, on ne compte les femmes que lorsqu'on en a besoin pour des raisons d'image - pour la proportion de femmes. Mais elles ne font toujours pas partie de la direction. De plus, elles s"sont cantonnées à des fonctions jugées «plus douces», comme les RH ou la communication". Pour toutes les autres tâches à la SSR, on engage des hommes.

Interrogé par blue News, le service de presse de la SSR a répété que la proportion de femmes était de 25%. "C'est le minimum, et il est clair que nous avons encore du chemin à parcourir. Nous allons mettre en place d'autres profils forts au niveau de la direction, en dessous de la direction, que nous pourrons faire entrer à la direction le moment venu".

La SSR promet de s'améliorer

Interrogé à ce sujet, le service de presse confirme que les responsables des RH et de la communication intégrée et des affaires publiques font toujours partie de la direction élargie. Il s'agit de directrices, tandis que les chefs de SRF, RSI et RTR ainsi que des secteurs Offre, Opérations et Finances sont des directeurs.

Mais la SSR promet de s'améliorer : "La direction restera en mutation, il y aura d'autres nominations à la direction de la SSR. La prochaine est déjà prévue avec la succession de la direction de RTR". La nouvelle personne à la tête de la radio et de la télévision romanche devra vivre avec le fait que l'on regarde d'abord à quel sexe elle appartient.