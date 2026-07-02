Genève
Un individu suspecté d'avoir tué son père en le faisant tomber dans les escaliers
A leur arrivée, les policiers ont découvert l'octogénaire inconscient au pied d'un escalier. (image prétexte)
Keystone
Un homme de 36 est prévenu de meurtre pour avoir fait tomber son père dans les escaliers de son immeuble à Puplinge (GE). Agée de 81 ans, la victime est décédée trois jours plus tard aux Hôpitaux universitaires de Genève des suites de ses blessures, notamment à la tête.
«Le 14 juin, vers 20h20, la centrale d'alarme de la police a été contactée par des parents s'inquiétant de l'état de décompensation psychique dans lequel se trouvait leur fils», a indiqué jeudi le Ministère public et comme l'a révélé la Tribune de Genève. A leur arrivée, les policiers ont découvert l'octogénaire inconscient au pied d'un escalier.
Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme de 36 ans «aurait à tout le moins provoqué la chute de la victime», précise le Ministère public, qui rappelle qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Il est en détention provisoire.