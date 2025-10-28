  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis Suspect du meurtre de Kirk autorisé à comparaître en tenue normale

ATS

28.10.2025 - 01:16

Le suspect a assisté à l'audience lundi en visioconférence depuis sa prison.
Le suspect a assisté à l'audience lundi en visioconférence depuis sa prison.
ATS

Un juge américain a autorisé lundi le meurtrier présumé de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk à comparaître en tenue normale, plutôt qu'en uniforme de détenu, pour le reste de sa procédure judiciaire. Cette affaire est massivement suivie aux Etats-Unis.

Keystone-SDA

28.10.2025, 01:16

Tyler Robinson, 22 ans, risque la peine de mort pour avoir assassiné le porte-voix de la jeunesse pro-Trump le 10 septembre, lors d'un débat en plein air sur un campus universitaire de l'Utah (ouest).

Ses avocats arguaient que le fait de comparaître en uniforme de détenu risquait d'influencer les futurs jurés de son procès à venir.

«Le droit de M. Robinson à la présomption d'innocence l'emporte sur le léger inconvénient de permettre une tenue civile et M. Robinson devra être habillé comme quelqu'un de présumé innocent», a déclaré le juge en charge de l'affaire, en rendant sa décision.

«L'affaire a généré une attention publique et médiatique extraordinaire», a-t-il expliqué. «Des images de M. Robinson en tenue de détenu sont susceptibles de circuler largement et d'influencer les jurés potentiels».

«Haine» dénoncée

Le juge a refusé en revanche qu'il comparaisse sans menottes. Il devra être entravé lors de ses apparitions au tribunal, mais la presse ne pourra pas diffuser des photographes ou vidéos de lui avec des menottes, pour respecter sa présomption d'innocence.

Le suspect, qui n'a pas encore indiqué s'il plaidait coupable ou non, doit comparaître en personne devant le tribunal pour la première fois lors de sa prochaine audience, fixée au 16 janvier. Lundi, il a assisté à l'audience en visioconférence depuis sa prison.

Selon l'enquête, M. Robinson a assassiné Charlie Kirk, car il ne supportait pas la «haine» qu'il véhiculait. Elevé par des parents républicains et mormons, le jeune homme a confessé le meurtre dans des SMS à la personne transgenre avec qui il était en colocation et entretenait une relation amoureuse.

«J'en avais marre de sa haine. Il y a une certaine haine avec laquelle on ne peut pas négocier», a-t-il écrit.

Figure controversée aux Etats-Unis, Charlie Kirk était un chrétien nationaliste de 31 ans, qui a largement contribué à la désinformation sur l'élection présidentielle de 2020, dont le résultat est toujours contesté par Donald Trump. Il se posait en farouche défenseur de la famille traditionnelle et était très critique de la communauté LGBT.

Les plus lus

Le corps d'une femme retrouvé dans un appartement zurichois
Vilnius et Bruxelles dénoncent une «attaque hybride» du Bélarus
George Clooney en acteur égocentrique et seul: «Je ne suis pas prêt à...»