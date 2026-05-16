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Swatch et Audemars Piguet Ruée mondiale sur la «Royal Pop» : des milliers de fans campent devant les boutiques

ATS

16.5.2026 - 11:30

Des centaines de personnes se sont massées dès vendredi devant les boutiques Swatch en Suisse dans l'espoir de pouvoir acquérir samedi matin l'une des nouvelles montres «Royal Pop». Une collection née d'une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet.

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery
Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site.

La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site.

Photo: KEYSTONE

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Une foule importante attendait l'ouverture de la boutique Swatch à Zurich samedi matin.

Une foule importante attendait l'ouverture de la boutique Swatch à Zurich samedi matin.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne (BE).

Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne (BE).

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Certains passionnés ont passé la nuit sur place, comme ici à Bienne.

Certains passionnés ont passé la nuit sur place, comme ici à Bienne.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Certaines personnes s'étaient équipées de chaises de camping pour être mieux installées durant la longue attente.

Certaines personnes s'étaient équipées de chaises de camping pour être mieux installées durant la longue attente.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery
Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site.

La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site.

Photo: KEYSTONE

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Une foule importante attendait l'ouverture de la boutique Swatch à Zurich samedi matin.

Une foule importante attendait l'ouverture de la boutique Swatch à Zurich samedi matin.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne (BE).

Des centaines de personnes ont bravé le froid à Bienne (BE).

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Certains passionnés ont passé la nuit sur place, comme ici à Bienne.

Certains passionnés ont passé la nuit sur place, comme ici à Bienne.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

La collection se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

Photo: ATS

Swatch et Audemars Piguet: des centaines de personnes font la queue – Gallery. Certaines personnes s'étaient équipées de chaises de camping pour être mieux installées durant la longue attente.

Certaines personnes s'étaient équipées de chaises de camping pour être mieux installées durant la longue attente.

Photo: ATS

Keystone-SDA

16.05.2026, 11:30

16.05.2026, 11:46

Plus d'un millier de personnes se sont ainsi rassemblées à Genève, a constaté un photographe de Keystone-ATS sur place. Elles se répartissaient dans les rues avoisinantes. La police était présente pour gérer la situation à l'extérieur du magasin.

A Bienne (BE), plusieurs centaines de personnes ont également convergé vers le «drive-thru» situé près du siège de Swatch. Les premières sont arrivées 24 heures à l'avance, dès 10h00 vendredi. «Au début, nous étions une vingtaine. La plupart sont arrivées dans les six ou dix dernières heures», a raconté un des premiers arrivés.

«C'était long, c'était dur, il faisait froid. Mais ça vaut le coup une fois dans une vie», a de son côté expliqué une jeune femme. Arrivée vendredi à 22h00, elle s'est dite soulagée de rentrer chez elle.

De Zurich à Tokyo

A Zurich également, environ 400 personnes ont fait la queue devant le magasin Swatch en début de matinée, a indiqué un responsable de la boutique. Face à l'afflux de clients, celle-ci a ouvert ses portes plus tôt que prévu.

Le même enthousiasme s'est manifesté ailleurs dans le monde. Ainsi à Tokyo, quelque 200 passionnés ont fait la queue, certains depuis jeudi, pour obtenir l'une de ces montres, selon un photographe de l'agence EPA.

Horlogerie. Le patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025

HorlogerieLe patron de Swatch Group a vu son salaire diminuer en 2025

La collection réunit deux «icônes», la Royal Oak d'Audemars Piguet et la Pop de Swatch, célèbre pour ses couleurs et son design modulable dans les années 80, écrit l'horloger biennois sur son site. Elle se compose de huit montres de poche aux couleurs vives.

Elle a été mise en vente samedi dans une sélection de boutiques avec, comme lors des précédentes collaborations, une limite d’achat d’une montre par personne, par boutique et par jour. Le prix est fixé entre 350 et 375 francs selon le modèle, mais les montres s'affichent déjà pour plus de 4000 francs sur des sites de revente en ligne, selon la presse.

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