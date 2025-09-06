  1. Clients Privés
Une page se tourne Swiss retire les célèbres boules Lindor de ses cabines

ai-scrape

6.9.2025 - 13:52

Lindt cède sa place : à l’avenir, les passagers de Swiss en classe Business et Premium Economy dégusteront des pralinés du chocolatier lucernois Aeschbach.

Les cultissimes boules Lindor ne seront plus servies à l'avenir en classe affaires de Swiss.
Les cultissimes boules Lindor ne seront plus servies à l'avenir en classe affaires de Swiss.
Keystone

Rédaction blue News

06.09.2025, 13:52

06.09.2025, 14:06

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Swiss remplace les boules Lindor de la classe affaires et de la classe Premium Economy par des pralines d'Aeschbach Chocolatier.
  • Ce changement fait suite à un appel d'offres et s'inscrit dans une stratégie de revalorisation du service de chocolat.
  • Le classique Swiss Schöggeli de Frey reste proposé dans toutes les classes.
Montre plus

Swiss revoit son offre chocolatée pour les passagers des classes Business et Premium Economy. Jusqu’ici, des boules Lindor du célèbre chocolatier zurichois Lindt étaient servies à bord. Elles seront désormais remplacées par des pralinés du chocolatier lucernois Aeschbach, selon les journaux de CH Media.

Selon Michael Stief, porte-parole de la compagnie aérienne, cette décision s’inscrit dans une stratégie de revalorisation du service de chocolat à bord. Elle fait suite à un appel d’offres, au terme duquel Aeschbach a su convaincre grâce à ses pralinés et truffes fabriqués à la main.

Les Swiss Schöggeli classiques restent dans l'assortiment.
Les Swiss Schöggeli classiques restent dans l'assortiment.
Keystone

Le célèbre «Swiss-Schöggeli», fabriqué depuis dix ans par Frey, la filiale chocolatière de Migros, reste toutefois à bord dans toutes les classes. Plus de 19 millions de ces chocolats sont distribués chaque année.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

