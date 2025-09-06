Swiss retire les célèbres boules Lindor de ses cabines

Swiss revoit son offre chocolatée pour les passagers des classes Business et Premium Economy. Jusqu’ici, des boules Lindor du célèbre chocolatier zurichois Lindt étaient servies à bord. Elles seront désormais remplacées par des pralinés du chocolatier lucernois Aeschbach, selon les journaux de CH Media.
Selon Michael Stief, porte-parole de la compagnie aérienne, cette décision s’inscrit dans une stratégie de revalorisation du service de chocolat à bord. Elle fait suite à un appel d’offres, au terme duquel Aeschbach a su convaincre grâce à ses pralinés et truffes fabriqués à la main.
Le célèbre «Swiss-Schöggeli», fabriqué depuis dix ans par Frey, la filiale chocolatière de Migros, reste toutefois à bord dans toutes les classes. Plus de 19 millions de ces chocolats sont distribués chaque année.
Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.