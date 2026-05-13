Swiss va reprendre ses vols à destination de Tel Aviv dès le 1er juillet. D'ici là, la compagnie aérienne helvétique mènera toutes les préparations opérationnelles nécessaires afin de pouvoir proposer à nouveau cette liaison à ses passagers, indique-t-elle mercredi.

Un Airbus A-340 de Swiss sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Alors que certaines compagnies aériennes du Lufthansa Group, dont fait partie Swiss, ont décidé de reprendre leurs vols vers Tel Aviv dès juin, la compagnie suisse profitera de ce délai jusqu'en juillet pour prendre des mesures telles que la planification des équipages de cockpit et de cabine ou la disponibilité des appareils correspondants.

Swiss, qui avait interrompu sa desserte de Tel Aviv en mars dernier à cause de la guerre au Moyen-Orient, précise échanger avec les partenaires sociaux à propos de la reprise des vols.

Pour des raisons opérationnelles, Swiss prolonge en revanche la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu’au 13 septembre 2026 inclus. Les vols à destination de Beyrouth restent suspendus jusqu’au 24 octobre 2026.

Les passagers concernés peuvent modifier gratuitement leur réservation pour une date ultérieure ou demander le remboursement intégral du prix du billet, précise la compagnie dont le service clientèle est joignable 24 heures sur 24. Et Swiss de préciser suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient et reste en contact étroit avec les autorités compétentes en Suisse et sur place, ainsi qu’au sein du Lufthansa Group.

Offre doublée pour Delhi prolongée

Parallèlement, Swiss prolonge son offre de vols renforcée entre Zurich et Delhi jusqu’au 13 septembre 2026 inclus. En plus du vol quotidien régulier, la compagnie continuera de proposer une deuxième liaison quotidienne opérée en Airbus A330.

Swiss profite ainsi d'affecter de manière ciblée aux marchés où la demande est actuellement particulièrement élevée les capacités rendues disponibles notamment avec le maintien de la suspension des vols vers Dubaï. Or la demande connaît une nette hausse vers et depuis l’Inde, précise Swiss dans son communiqué.